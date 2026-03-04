『水野真紀の魔法のレストラン』1000回記念、豪華ゲスト登場もレギュラー欠席の事態に「気にならへん？」
MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）のきょう4日放送回は、「1000回記念2時間SP 関西人なら絶対1回は行っとかなあかん！後世に残したいグルメ遺産ランキング」を送る。
【番組カット】貴重な1枚！25年前、初回放送の水野真紀
2001年に番組が開始して25年。同番組は放送1000回を迎える。番組初期レギュラーの井川遥と、村上信五が登場。京阪神に数多くある店の中でも関西の食文化に大きな影響を与えたグルメに焦点を当てて、その歴史も深堀りする。
ダイアンユースケ扮する太秦の役者「岸大介」は、番組の“オーナー”の水野真紀が扮する「都いろは」と共に、食のプロ100人が選ぶ「関西人なら絶対1回は行っとかなあかんグルメ遺産ランキング」第15位にランクインした「キャピタル東洋亭」の名物「百年洋食ハンバーグステーキ」に舌鼓を打つ。
ユースケは、さらにサッカー元日本代表の釜本邦茂氏と同期という「くにさとみ」に扮して、ザ・プラン9の浅越ゴエと一緒に「Zabutonモンブラン」で知られる「Masahiko Ozumi Paris」のオーナーシェフである小住匡彦さんの再現VTRにも出演し、スタジオを爆笑させる。
また、新ジャンルの“フレンチおでん”を確立させた「赤白」には、番組レギュラーの長野博と、これまでに227回出演しているという自称“準レギュラー”のハイヒール モモコがリポーターを務め、親交が深いというゲストの村上とのエピソードを披露してスタジオに驚きの声が上がる。
さらに、梅沢富美男とトミーズ健の“東西のトミトミコンビ”は、「名物トンテキ定食」を求めて大行列が出来る「サル食堂」を訪れ、チグハグながらも小気味よいやり取りを繰り広げる。
ゲストもリポーターもスペシャル回にふさわしい豪華な顔ぶれがそろった一方、番組レギュラーのロザン・宇治原史規は体調不良のため欠席。相方の菅広文は番組中盤で「（宇治原が欠席していることに）誰も全然触れへん。そこに驚いた。気にならへん？」と訴えかけると、村上は「宇治原くんは勝手に隔週なんかなと思っていた」と話して笑わせる。
料理コーナーでは、「神戸北野ホテル」山口浩シェフが、神戸のグルメ遺産「神戸洋食」のレシピを紹介。おうちでもレストランのクオリティに（!?）。デミグラスソースからつくる「山口流デミグラスハンバーグ」が完成する。
【番組カット】貴重な1枚！25年前、初回放送の水野真紀
2001年に番組が開始して25年。同番組は放送1000回を迎える。番組初期レギュラーの井川遥と、村上信五が登場。京阪神に数多くある店の中でも関西の食文化に大きな影響を与えたグルメに焦点を当てて、その歴史も深堀りする。
ユースケは、さらにサッカー元日本代表の釜本邦茂氏と同期という「くにさとみ」に扮して、ザ・プラン9の浅越ゴエと一緒に「Zabutonモンブラン」で知られる「Masahiko Ozumi Paris」のオーナーシェフである小住匡彦さんの再現VTRにも出演し、スタジオを爆笑させる。
また、新ジャンルの“フレンチおでん”を確立させた「赤白」には、番組レギュラーの長野博と、これまでに227回出演しているという自称“準レギュラー”のハイヒール モモコがリポーターを務め、親交が深いというゲストの村上とのエピソードを披露してスタジオに驚きの声が上がる。
さらに、梅沢富美男とトミーズ健の“東西のトミトミコンビ”は、「名物トンテキ定食」を求めて大行列が出来る「サル食堂」を訪れ、チグハグながらも小気味よいやり取りを繰り広げる。
ゲストもリポーターもスペシャル回にふさわしい豪華な顔ぶれがそろった一方、番組レギュラーのロザン・宇治原史規は体調不良のため欠席。相方の菅広文は番組中盤で「（宇治原が欠席していることに）誰も全然触れへん。そこに驚いた。気にならへん？」と訴えかけると、村上は「宇治原くんは勝手に隔週なんかなと思っていた」と話して笑わせる。
料理コーナーでは、「神戸北野ホテル」山口浩シェフが、神戸のグルメ遺産「神戸洋食」のレシピを紹介。おうちでもレストランのクオリティに（!?）。デミグラスソースからつくる「山口流デミグラスハンバーグ」が完成する。