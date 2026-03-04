日曜劇場『ＧＩＦＴ』新キャスト一挙解禁 細田佳央太が”ライバルエース”役
4月スタートのTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜後9：00）に、細田佳央太の出演が決定した。堤真一が27年ぶりに同枠で主演を務める完全オリジナル作で、車いすラグビーを舞台に描く。細田は山田裕貴演じるエースの因縁のライバルとして、強豪チームの“絶対的エース”を演じる。
【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
本作は、天才的頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、3年間勝利のない弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わり、日本一を目指す物語。ルールも知らないまま「僕なら勝たせることができます。このチームを日本一にしてみせます」と宣言した伍鉄が、選手たちと衝突を重ねながら、人生の傷や葛藤と向き合っていく。脚本は金沢知樹が手がける。
細田が演じる谷口聡一は、低迷するブルズとは対照的な強豪「シャークヘッド」のエース。安田顕演じる“名将”国見のもとで鍛えられ、日本代表としても活躍する完璧型選手だ。ストイックで冷静沈着なプレーを見せる一方、普段は好青年。山田裕貴演じる宮下涼とは互いに認め合う存在でありながら、ある確執を抱える。夢とプライドが激突する2人の関係性も見どころとなる。
細田は「今回初めて車いすラグビーに触れました。とことん知らなければと身構えていましたが、そんな必要が無かったくらい面白いスポーツだと実感しました」とコメント。「選手、監督、スタッフの皆様と全員で繋げてきたこのボールを視聴者の方に渡すことで、初めてトライが成立します」と意気込みを語った。
さらに、真飛聖、宮崎優、麻生祐未、菅原大吉の出演も発表。真飛は有村架純演じる記者の上司で雑誌編集長役、宮崎は物語の鍵を握るポストドクター役、麻生と菅原は涼の両親を演じる。
車いす同士の激しいぶつかり合いが認められ、「マーダーボール」とも呼ばれる車いすラグビー。2024年のパラリンピックで日本代表が初の金メダルを獲得し注目を集めた競技だ。日本車いすラグビー連盟の監修のもと、キャスト陣が実際にプレーに挑む試合シーンも描かれる。
