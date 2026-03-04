timelesz猪俣周杜、アイドルか100億円か…究極の2択で苦悩 二階堂高嗣と“意味不明すぎる”対決に挑戦
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する4日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深2：08）では、前回放送し「意味不明すぎる」と反響を呼んだ『四字熟語トーナメント』第2回を開催する。
【番組カット】カワイイ！笑顔をみせる猪俣周杜
ルールは、二階堂と猪俣がお題の四字熟語を1文字ずつ戦わせてトーナメント表を作成し、残りの解答者がその結果を予想するというもの。解答者メンバーが、出題者である二階堂と猪俣の思考をいかに読み取れるかがカギとなる。
第1ゲームは、二階堂による「春夏秋冬」トーナメント。どんな理論を展開するのか注目が集まる。ケムリと猪俣は、二階堂がキャンプ好きであることに着目し、「キャンプするなら秋」「本気のキャンプ好きは冬を選ぶはず」などと推理を進める。
2人の読みは的中し、二階堂は趣味のキャンプに最適な季節をめぐって持論を展開。一方で「僕はキスマイです」と、Kis-My-Ft2と春夏秋冬の関係性についても熱弁を振るう。ケムリ、猪俣、ゲストのみなみかわは、この独自理論を読み解くことができるのか。
続いては猪俣のターン。お題は「古今東西」。二階堂とケムリは「猪俣は“過去よりも今を生きたい。今を生きることが大事”と考えるのでは」と推測し、「古VS今」は「今」が勝つと予想する。さらに収録時、timeleszがツアー中だったことから、千秋楽が“東”京ドームで行われる点に着目し、「東」が勝つのではないかと読みを深めていく。猪俣はアイドルか100億円か…究極の2択で苦悩することに（!?）。
一方、今回が初参戦となるみなみかわは、四字熟語を人物に例える独自の推理を展開。チームニカゲームVSみなみかわ、より猪俣を理解しているのはどちらなのかが見どころとなる。しかし猪俣からは、解答者3人の予想を上回る独特の理論が飛び出す。「これは俺には選べない」「timeleszが一番」と苦悩しながら導き出した結論とは何なのか。
