布団で寝るお父さんの上にはわんこ…！？あまりに堂々とした姿とパパの悲劇的な光景のミスマッチが話題を呼び、投稿は記事執筆時点で123万回再生を突破。「幸せすぎる」「安心しきってるね」「犬吸いさせてるｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『息できてる？』寝ているパパの布団に、犬が乗ってきて…思わず心配してしまう『まさかの光景』】

お父さんの顔の上にわんこ…！？

Instagramアカウント「cha_kotaro」に投稿されたのは、トイプードルの「ちゃこたろう」君と投稿者さんのお父さんが繰り広げる、ある意味羨ましすぎるワンシーン。

撮影するお母さんをつぶらな瞳でジッと見つめるちゃこたろう君が寛いでいるのは、お父さんの顔の上…！しかもお手手でお父さんの顔を固定しているため動くことは不可能。眠ろうと自分の布団に入ったお父さんにまさかの悲劇が訪れていたそう。

愛おしい幸せの重み♡

体重6キロあるちゃこたろう君が、お父さんの顔に覆いかぶさっている状態はまさにカオス。というよりも、鼻も口もおおわれているため、呼吸ができているか心配になるほどです。

なすがままに受け入れているお父さんですが、実はわんこを迎えることに反対していたというから驚きです。今ではちゃこたろう君の愛の重さを堪能し、見た人の羨望を集めているお父さんなのでした。

この投稿に思わずニヤニヤした人は多いようで「お手手で押さえてるの可愛い♡」「幸せの重み」「相思相愛すぎますね」などのコメントが寄せられています。

お父さんとわんこ…就寝前の攻防戦！

お父さんとちゃこたろう君の就寝前の攻防戦が、別投稿にも紹介されています。布団に入ろうとするお父さんですが、すでにど真ん中を占領しているちゃこたろう君。枕を上手に使って本格的に眠っている様子。

ちゃこたろう君と一緒に寝たいお父さんは、わずかなスペースに入り込みますが、体半分は床にはみ出した状態に…！いっさい場所を譲らないちゃこたろう君と、遠慮しながら寄り添って眠るお父さん…。何気ない日常も、一瞬一瞬が大切な宝物ですね♡

Instagramアカウント「cha_kotaro」から、ちゃこたろう君とご家族の微笑ましいドタバタの日常をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「cha_kotaro」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております