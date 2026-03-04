４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のメンバー・ＳＵＺＵＫＡが、別人級の姿を公開した。

グループの公式インスタグラムやＸ（旧ツイッター）が３日に更新され、ＳＵＺＵＫＡが表紙を務めたファッション誌「ＧＩＮＺＡ」４月号（１２日発売）の撮影ショットを披露。「ＳＵＺＵＫＡ（新しい学校のリーダーズ）、初めて制服を脱ぐ」という文言で投稿された。

いつもは、薄い眉毛に丸眼鏡、制服の衣装がおなじみのＳＵＺＵＫＡだが、眼鏡をはずして撮影。胸元のビッグリボンがかわいらしいガーリーなモノトーンコーデや、花柄のトップスを着こなす姿も。

激変ぶりにフォロワーは仰天。「えええ！」「えぇぇ〜別人。全然雰囲気違う！何通りにも変貌するＳＵＺＵＫＡ素敵」「誰かと思った〜。どの写真も雰囲気が違って変幻自在なところも素晴らしい」「うわぁぁ！素敵すぎる」「誰かと思った。ガチでやばい綺麗すぎる……」「誰かと思った！！ホクロでスーちゃんって分かりました」「この美人だれかとおもたら。びっくり！！！！」「好きすぎて言葉が出ません」「表紙はＳＵＺＵＫＡだよって言われないと分からないし、今でも混乱。美しい！」「うわぁ、なんか別人みたいだ…！」と驚きが止まらなかった。