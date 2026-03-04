ÆÁÀî²È¹¯¤Ï·ò¹¯»Ö¸þ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÅ·²¼Åý°ì¤Ç¤¤¿¡Ä⁉ ¿µ½Å¤¹¤®¤ë·ò¹¯°Ý»ý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¿Àï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¦
『戦国武将は戦がないと、何をしていたのか』(桐野作人/ポプラ社)第6回【全7回】
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µ¨Àá¤Ï¤º¤ì¤Î´í¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤
¡¡ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï²Ð¤òÄÌ¤·¡¢²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ë¤¤²Æ¤Ç¤¹¤éÀ¸ÕªÆþ¤ê¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÁÊý¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢²È¹¯¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÌ¾¾¸À¹ÔÏ¿¡Ù¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¿¼¤¤½½°ì·î¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤éÎ©ÇÉ¤ÊÅí¤¬°ìäÆÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£µ¨Àá³°¤ì¤ÎÄÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬²È¹¯¤Ï¼ê¤Ë¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²È¿Ã¤¬ëÃ¤·¤ó¤ÇÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏÅí¤ò¹¥¤Þ¤Ì¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿®Ä¹¸ø¤Î¤è¤¦¤ËÂç¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¾®¿È¤Î»ä¤¬ÄÁ¤·¤¤Êª¤ò¹¥¤á¤Ð¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ±×¤Ê¤·¤À¡£Ìµ±×¤Ê¤³¤È¤Ëºâ¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï»ÎÂ´¤òÍÜ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»Ö¤¢¤ë¼Ô¤ÏÄÁÊª¤ò¹¥¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯·³È÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¿®Ä¹¸ø¤ÏÂç¿È¤æ¤¨¡¢ÄÁÊª¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢Åí¤ò¤¹¤Ù¤Æ²È¿Ã¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤»¤á¤Æ¡¢°ì¤Ä¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯²È¹¯¤Ï¡Öµ¨Àá¤Ï¤º¤ì¤Î´í¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿µ½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¢£·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤ÎÈë·í
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿©À¸³è¤¬ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÄ¹¼÷¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²È¹¯¤ÏÀµ¼¼¤ÎÃÛ»³ÅÂ¤Î»à¸å¡¢¤º¤Ã¤ÈÀµ¼¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËË¿Ã½¨µÈ¤ÎËå¡¦Ä«ÆüÉ±¤ò¸åÅº¤¨¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï»Í½½È¬ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢²È¹¯¤ËÀµ¼¼¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Â¦¼¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢Ç¯Îð¤Î¹â¤¤½Ð»º·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·ÈÕÇ¯¤Ï¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½½Âå¤ÎÂ¦¼¼¤â²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢²È¹¯¤È¤ÎÇ¯¤Îº¹¤ÏºÇÂç¤Ç¸Þ½½»°ºÐ¤Û¤É¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²È¹¯¤¬½¨µÈ¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ÎÏ»½½ÆóºÐ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÁÏÎ©Ç¯¤ËË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¿Ã²È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ËÞÍÇ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Î½¨Ãé¤â¤Þ¤À¾·³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤ÏÆóÉ´Ï»½½Ç¯¤âÂ¸Â³¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¶Ë¤á¤Æµ¿¤ï¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¹¯¤ÎËö¤Ã»Ò¡¢ÍêË¼¤¬¤Î¤Á¤Î¿å¸ÍÈÍ¤ÎÁÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÁÀî¸÷Óû¡Ê¿å¸Í²«Ìç¡Ë¤â¤³¤ÎÀ¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢½¨µÈ¤¬²È¹¯¤ÈÆ±¤¸¼·½½¸ÞºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢À×·Ñ¤®¤Î½¨Íê¤ÏÆó½½ºÐ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞºÐ°ã¤¤¤Î²È¹¯¡Ê¼·½½ºÐ¡Ë¤¬¤¢¤È»Ä¤ê¸ÞÇ¯¤Î¼÷Ì¿¤ÇÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Î¹çÀï¤Ë¾¡¤Á¡¢Ë¿Ã²È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ë¿Ã¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢²È¹¯¤òÀï¹ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ë¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
