スピードスケートの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、競技から退くことを表明した。

自身のインスタグラムを「競技人生の進退に関わること」として更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と伝えた。

また今後については「帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています」とした。そして「このタイミングでのご報告の理由」について「もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい」とつづった。

高木はミラノ・コルティナ五輪で５００メートル、１０００メートルと女子団体追い抜きで銅３個を獲得。２０１８年平昌でメダル３個（金１、銀１、銅１）、２２年北京五輪で４個（金１、銀３）で通算獲得メダル数を日本女子の夏季・冬季を通じて最多１０個を獲得している。

【高木美帆の投稿全文】

今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします。

これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています。

このタイミングでのご報告の理由…もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい。と考えたからです。たとえ現地にいなくても、画面の向こうからでも、皆さんの応援はいつも私の支えです。

このスケート大国オランダで、スケート史上最古の大会、世界オールラウンド選手権が開催されることを心から嬉（うれ）しく思いますし、あの大歓声の中滑れることをとても楽しみにしています。

残りの期間も変わらずに、スケートに向き合い続け、高みへ挑みにいきます。

郄木 美帆

◆高木 美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道・幕別町生まれ。３１歳。帯広南商、日体大卒。１８年世界選手権総合優勝。１９年に１５００メートルの世界記録樹立。２０年全日本選手権で史上初の５種目Ｖ。五輪は１０年バンクーバー大会に史上最年少１５歳で出場。家族は両親と兄、平昌五輪２冠の姉・菜那さん。１６４センチ。