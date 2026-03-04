「東日本大震災を知らない子どもたちに伝えたい」自宅避難生活での母の奮闘と気持ちの揺れ動きを克明に記した『今日、地震がおきたら』【著者インタビュー】

「東日本大震災を知らない子どもたちに伝えたい」自宅避難生活での母の奮闘と気持ちの揺れ動きを克明に記した『今日、地震がおきたら』【著者インタビュー】