演歌歌手川中美幸（70）が3日、鹿児島・ふれあいスポーツランドを訪れ、新曲「暖流桜」のモチーフとなった暖流桜を堪能した。

満開の花びらが風に乗って舞う様子に、思わず「きれい！」の言葉が漏れた。心行くまで堪能すると、「生で見るのと見ないのでは大違い。しっかりと私の心の中に咲きました」とほほ笑み、「気持ちが落ちるニュースが多い中、ほっとする温かい気持ちになりました」と話した。また、「桜はいいですね。心が洗われます」と続け、「歌に対する思いがより深くなっていくような気がします」とほほ笑んだ。

暖流桜の存在は「今回、作詞家の京えりこ先生のおかげで初めて知ることができました」という。「何十年もかかってこの暖流桜をお作りになった話をうかがい、今こういう歌が必要だと感じたし、自分も元気になりました」。

来年、デビュー50周年を迎える。「暖流桜も50年なので縁を感じて、背中を押してもらっております」。

同曲を「絶対に令和の代表作にします」と宣言。「昭和は『ふたり酒』、平成は『二輪草』、令和は『暖流桜』で頑張ります！」と意気込んだ。【川田和博】

◆暖流桜 2月中旬から3月初旬にかけて鹿児島県（主に鹿児島市、種子島）に咲く早咲きの桜。咲き始めは白く、散る間際にピンクが濃くなる特徴を持つ。その名には、北上する黒潮（暖流）のように広がってほしいという願いが込められてる。