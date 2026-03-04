シュウ ウエムラ新作プライマー登場！崩れにくさ進化の注目下地

日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウ ウエムラ」から、人気プライマーが進化した「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」が登場。崩れにくさやみずみずしさ、自然なトーンアップ1を叶え、理想的な肌キャンバスを演出します。イベント先行販売でも完売した話題のアイテムが、2026年3月4日(水)より全国発売スタート。新しいベースメイク体験に注目です♪

全方向パーフェクションプライマー

「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」は、メイクの仕上がりを底上げする全方向パーフェクションプライマーです。

独自の「うるツヤグリップ」により、肌・プライマー・ファンデーションの3層を密着させ、付けたての美しいベースメイクを長時間キープ。

湿度や汗、皮脂による崩れを防ぎながら、24時間*1快適な仕上がりを持続します。

血色感レッドパール2と透明感ブルーパール2を配合し、くすみや毛穴などの肌ノイズを自然にカバー。

さらにSPF50+/PA+++の高UVカット設計で、紫外線から肌を守りながらみずみずしい使用感を楽しめます。

アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト SPF50+ PA+++



価格：5,830円

容量：30mL

カラー：エナジー フラッシュ／ヌードベージュ／ルミ ブルー／アイシー モーヴ

全国発売日：2026年3月4日(水)

*1メイクアップ効果による

*2レッドパール/ブルーパール、ともにメイクアップ成分

*2026年2月4日(水) - 2月10日(火) 銀座三越での数量限定販売

相性抜群の人気ファンデ

プライマーと合わせて使いたいのが、ブランドを代表する2種類のファンデーション。下地との組み合わせにより、さらに高いラスティング効果と美しい仕上がりが期待できます。

美容液発想の「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」は、ナイアシンアミド*1などの美容液成分を配合し、潤いあふれるツヤ肌へ導きます。

薄づきながら光反射によって肌悩みを自然にカバーする仕上がりが特徴です。

アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション



価格：7,700円

容量：35mL

カラー展開：全20色

*1ナイアシンアミド（保湿成分）*2ナイアシンアミド（保湿成分）、グリセリン（保湿成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*3メイクアップ成分

アンリミテッド ラスティング フルイド

価格：7,700円

一方、「アンリミテッド ラスティング フルイド」は、軽やかな付け心地でありながらカバー力も兼ね備えたソフトマット仕上げのファンデーション。

ツバキオイル*2配合で乾燥を防ぎながら、長時間崩れにくい美しい肌印象をキープします。

容量：35mL

カラー展開：全20色

*1シュウ ウエムラにおいて

*2ツバキ種子油（整肌成分）

*3メイクアップ成分

*4乾燥によるくすみ

理想の肌キャンバスを叶える新習慣

崩れにくさとみずみずしさを兼ね備えた「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」は、忙しい毎日でも美しいベースメイクをキープしたい方にぴったりのプライマーです。

自然なトーンアップ効果で肌印象を底上げし、ファンデーションの仕上がりもより美しく演出。朝のひと塗りで自信が持てる肌を手に入れて、新しい一日を始めてみてはいかがでしょうか♡