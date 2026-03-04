野球日本代表・侍ジャパンのサポートメンバーを終了した巨人の中山礼都選手。これまでの日々を振り返り、思いを語りました。

当初、宮崎と名古屋におけるサポートメンバーとして発表されていた中山選手。宮崎キャンプからチームに合流し活動をスタートさせると、WBC目前の大阪まで活動を継続することとなりました。

サポートメンバーとして“完走”した中山選手。「幸せでしたし、学びしかない時間を過ごせた」と充実感にあふれた表情を見せます。さらに「日本でもトップクラスの選手だったりとか、メジャーで戦っている選手の方と一緒に野球できたことっていうのはすごく自分の中で財産ですし。本当に学ぶことばっかりだったので、これをしっかり頭に入れながら、このレベルに早くなれるように今後過ごしていきたい」と思いを語りました。

大谷翔平選手などから学んだことについて聞くと「僕だけの秘密です」と笑顔を見せた中山選手。今後は巨人に戻って再び競争の日々となりますが「まだレギュラーというわけではないですし、オープン戦しっかりやっていきたい。とにかく結果を出すだけなので、自分の役割を理解して、1試合1試合、覚悟を持って頑張りたい」と力強く意気込みました。