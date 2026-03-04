“理系大学卒業→会社員経てグラドル”山田かな、『週刊SPA!』人気企画「グラビアン魂」に登場
グラビアアイドルの山田かなが、3日発売の『週刊SPA!』3月10日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場する。人の魅力を語るうえで欠かせない「雰囲気」をテーマに、その存在感に迫る内容となっている。
【写真】理系大学卒業→会社員経てグラドルの山田かな、オフィスカジュアル脱ぎ捨て“艶やかな一夜”
大人っぽい、色っぽい、艶っぽい――さまざまな言葉で言い換えられる“雰囲気”という魅力。今回登場する山田は、まさにその空気感をまとったタイプだという。誌面では、彼女の持つ独特の存在感についてグラビアンたちが語り合う展開に。しかし、いつの間にか2人は「恋敵」という設定へと発展し、思わぬストーリーが繰り広げられる。
山田は千葉県生まれ。高校卒業後は会社員として働いた経験を持ち、その後グラビアアイドルとして活動を開始。さらに現役大学生グラドルとしても活動するなど、豊富なキャリアを重ねてきた異色の経歴の持ち主だ。
同号では「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」にちーまきが登場。美女検索には桜井もも（メイビーME）が掲載される。
