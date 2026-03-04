「ありがとうございました、本当に」手作りどら焼きの名店「河内屋」が38年の歴史に幕…店主「やり終えた、最高の終わり方」＝静岡
静岡市にあるどら焼き店「河内屋」が38年の歴史に幕を閉じました。長年和菓子作りと向き合ってきた店主は「最高の終わり方」と笑顔をみせました。
静岡市葵区の浅間通りに店を構える1988年創業の「河内屋（かわちや）」。
ふっくらとした生地に、自家製のあんをたっぷりはさんだ「どら焼き」は長年、地域の味として親しまれてきましたが、2月28日、38年の歴史に幕を閉じました。
＜河内屋 森廣良さん＞「最後だし、食べてもらいたい。ずっと覚えていてもらいたい。そういう気持ちでやってるだけ」
営業最後の28日は、感謝の気持ちを込めてどら焼き約400個を無料で配布。店の前には約100人が並びました。
＜訪れた人＞「店主の温かさがでているようなぬくもりです」 「おばあちゃんにあげるつもり。大事に持って帰ります」 「おいしい。懐かしい味」
＜河内屋 森廣良さん＞Q. どら焼きはどんな存在ですか？ 「女房の下」 Q.人生で2番目に大切なもの？ 「そうです、そうです」
38年間、ともに店を守ってきた妻の美千代さんは。
＜河内屋 森美千代さん＞「ケンカもしたこともあるんだけど、ケンカをするとどら焼きの包装があまりうまくいかない。仕事は一生懸命で真面目なんですよね。すごく尊敬している」
2人の姿を間近で見てきた娘の美里さん。その表情には寂しさと誇らしさが入り混じっていました。
＜河内屋 森美里さん＞「自分が4歳の時からここ（河内屋）があったので、なんか変な感じ。無くなるっていうのが変な感じがします」
午後3時。約400個のどら焼きを配り終えました。
＜河内屋 森廣良さん＞「やり終えた、最高の終わり方。ありがとうございました、本当に」
河内屋の38年の歩みは多くの人の心に残り続けます。