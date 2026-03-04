米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29）

米2年債 3.504（+0.029）

米10年債 4.061（+0.027）

米30年債 4.705（+0.025）

期待インフレ率 2.306（+0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。後半は上げ幅を縮小したものの１０年債は一時４．１１％まで上昇。中東情勢への懸念が強まる中、米国債市場も原油相場にらみの展開が見られている。原油相場が一時７７ドル台まで上昇する中、インフレ再燃への警戒から利回りは上昇が続いている。



２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５６）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト