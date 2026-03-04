かつて北九州の成人式でド派手な装いを披露し、メディアを騒がせた新成人の学生時代の写真が公開され、その整った顔立ちにスタジオから絶賛の声が上がった。

【映像】めちゃくちゃモテそうな学生時代（複数カット）＆落ち着いた現在の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。今回の企画では、派手な格好で成人式を賑わせた若者たちの今を調査すべく、福岡連合元総長のバッドボーイズ・佐田正樹が現地へ向かった。

調査対象となったのは、2022年に虹色の巨大リーゼントと白袴で登場し、10以上のメディアに出演した山名生竜さんである。現在は爽やかなイケメンへと変貌を遂げている山名さんだが、番組ではそのルーツを探るべく少年時代の写真も公開された。小学6年生から他校と喧嘩三昧の日々を送り、10対10で集まってタイマンを張るなど、筋金入りの「喧嘩小僧」だったという。

しかし、画面に映し出された当時の写真はヤンチャそうながらも非常に整った顔立ちをしており、スタジオのニューヨーク・屋敷裕政からは「めっちゃモテたんちゃう？」、ゲストの安田美沙子からも「ずっとかっこいい」と感嘆の声が漏れた。

山名さんは年上の中学生相手にもほぼ負けなしという驚異の強さを誇っていた。4歳上の兄を超えたいという一心で成人式に情熱を注ぎ、18歳から2年間も髪を伸ばし続けて巨大なリーゼントを作り上げたそうだ。