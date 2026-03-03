かつて北九州の成人式でド派手な装いを披露し、メディアを騒がせた新成人の現在の姿が公開され、その激変したイケメンぶりに驚きの声が上がっている。

【映像】イケメンすぎる4年後の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。今回の企画では、派手な格好で成人式を賑わせた若者たちが今何をしているのかを調査すべく、福岡連合元総長のバッドボーイズ・佐田正樹が現地へ飛んだ。

調査の対象となったのは、2022年の成人式で虹色の巨大リーゼントに白のド派手な袴を着用し、10以上のメディアに出演した山名生竜さんである。当時の写真は目が完全に隠れるほどの衝撃的なビジュアルだったが、4年近い月日を経て再会した山名さんは、爽やかな笑顔が印象的な超イケメンへと変貌を遂げていた。これには調査員の佐田やスタジオからも「めちゃめちゃ好青年じゃないかよ！」「全然違うやん」「イケメン！」と驚きを隠せない様子であった。