かつて福岡の成人式でド派手なレインボー袴と巨大リーゼントで注目を集めた新成人の現在の姿が公開され、その激変ぶりが大きな反響を呼んでいる。

【映像】「赤ちゃんみたいな顔」お騒がせ新成人の現在の姿（27歳）

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。今回の企画では、過去にヤバい格好で成人式を賑わせた若者たちが今何をしているのかを調査すべく、福岡連合元総長のバッドボーイズ・佐田正樹が現地へと向かった。

調査対象となったのは、2019年に福岡県糟屋郡志免町の成人式に登場した栗谷寛基さんである。当時はLED付きの羽衣をまとったレインボー衣装に、佐田が「自転車のサドルやん」と例えるほどの特大リーゼントヘアで異彩を放っていた。そんな栗谷さんと7年ぶりに再会した佐田は、タイトなジーンズに黒ジャケットを着こなす現在の姿を見て「大人になってますね」と感心した様子を見せた。

当初、サングラスをかけたイカつい風貌の栗谷さんに対し、佐田は「ちょっと好青年とは言いづらい。悪い名残が残ってる」と警戒していたが、素顔を確認するためにサングラスを外すよう促した。すると、そこには非常に優しく整った目元が現れ、佐田は思わず「赤ちゃんみたいな顔してるじゃないの！」と爆笑。スタジオのゲストからも「優しそう」と驚きの声が上がった。