きのうは広い範囲で、冷たい雨のひなまつりとなりましたが、きょうは天気が回復に向かうところが多いでしょう。ただ、北日本では雪が残りそうです。

雨や雪の原因となっているのは、日本の南を進む低気圧、いわゆる“南岸低気圧”です。東京都心などは朝の通勤通学の時間帯までは雨が残る見込み。ただ低気圧が次第に東へと移動していきますので、関東地方は天気が回復に向かうでしょう。また、この低気圧に加えて東日本の日本海側に発生した低気圧の影響も受けるため、北日本ではあすにかけて雪が残りやすくなりそうです。

北海道の太平洋側ではきょう昼前からあす明け方にかけて、東北太平洋側では今夜からあす朝にかけて、大雪となるおそれがあります。

【あす朝までに予想される24時間降雪量】

▼北海道太平洋側 ：60センチ

▼東北太平洋側 山沿い：40センチ

▼東北太平洋側 平地 ：30センチ

また東北太平洋側では、雪を伴った北よりの強い風が吹きそうです。

【あすにかけて予想される最大瞬間風速】

▼東北太平洋側：30メートル

大雪や強風による交通障害に注意・警戒してください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 3℃ 釧路： 2℃

青森 ： 4℃ 盛岡： 5℃

仙台 ： 9℃ 新潟： 9℃

長野 ： 8℃ 金沢： 8℃

名古屋：13℃ 東京：14℃

大阪 ：11℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：10℃

高知 ：16℃ 福岡：13℃

鹿児島：21℃ 那覇：23℃

東京は真冬並みの寒さとなったきのうの日中と比べて大幅に気温が上がるでしょう。雨上がり、晴れて気温が上昇。また北よりの風が強い状態も続きますので、花粉が大量に飛びそうです。花粉症の方は対策を万全になさってください。