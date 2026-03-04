à¿Ê¤àAI¤ÎÇÈáµþ²¦ÅÅÅ´¡ß¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¡ª AI³èÍÑ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î»öÌ³ºî¶È¤òºÇÂç70¡óºï¸º¤Ø
µþ²¦ÅÅÅ´¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤Î¡ÖÉ½µ¤æ¤ì¡×¤òAI¤Ç¼«Æ°ÊäÀµ¤¹¤ë¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×µ¡Ç½¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÜµÒÌ¾É½µ¤ä¡Ö¹âÁØ³¬´õË¾¡×¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È÷¹ÍÍó¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òAI¤¬È½ÊÌ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPMS¡Ë¤Ø¼«Æ°È¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¯½ÉÇñ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»öÌ³ºî¶È¤òAI¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÜµÒ¡×¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤ä¡¢µþ²¦¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖÉ½µ¤æ¤ì¡×¤òAI¤¬½Ö»þ¤Ë²ò·è
µþ²¦ÅÅÅ´¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×¤Ï¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡£¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPMS¡Ë¡ÖDYNA PMS¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÍ½Ìó¾ðÊó¤Î½èÍý¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë»áÌ¾¤ÎÉ½µ¤äÀº»»¾ðÊó¡¢¤µ¤é¤ËÈ÷¹ÍÍó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¡Ö¹âÁØ³¬´õË¾¡×¡ÖµÇ°Æü¤ÎÍøÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬1·ï¤º¤ÄÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼êºî¶È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆþÎÏ¡¦ÊäÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤Êºî¶È¤òAI¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê½ñ¼°¤ò¼«Æ°¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¡£¡ÖÍ½Ìó´ÉÍý DX¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁõÃÖ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ïµþ²¦ÅÅÅ´¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÇÆÃµö¤ò¶¦Æ±½Ð´êÃæ¡£ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÌó500Ê¬¤Îºî¶Èºï¸º¤òÃ£À®
ËÜµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Öµþ²¦¥×¥ì¥ê¥¢¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ±¨´Ý¸Þ¾ò¡×¤È¡Öµþ²¦¥×¥ì¥ê¥¢¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¡×¤Î2»ÜÀß¤Ç¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³ÆþÁ°¤Ï¡¢1´Û¤¢¤¿¤ê1ÆüÊ¿¶ÑÌó200·ï¤ÎÍ½Ìó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡ÊÌó8.3»þ´Ö¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤ÆÍ½Ìó¾ðÊó¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÊäÀµ¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂçÉôÊ¬¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢ºî¶È»þ´Ö¤òºÇÂç70¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ1Æü¤¢¤¿¤êÌó500Ê¬¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ä¸«Íî¤È¤·¤âÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í½ÌóÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Éâ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢½ÉÇñµÒ¤Ø¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡Ö¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»·Ï¥Û¥Æ¥ë¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤¬¼«¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÅ´Æ»·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é´Ñ¸÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨²½¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾Î©¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£AI¤ò¡Ö¾Ê¿Í²½¡×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÜµÒ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¡¢µþ²¦¤é¤·¤¤¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤â³°ÈÎ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ëµþ²¦¤Î»ö¶È²þ³×
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¤Ï80²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»»ö¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×µ¡Ç½¤â¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤äÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÁ´¡¦Àµ³Î¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢AI¤È¤¤¤¦Íã¤òÆÀ¤Æ½ÉÇñ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³ºî¶È¤ÏAI¤Ë¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¿Í¤Ø¡£µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¤³¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼¡¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë½Ö´Ö¤Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
(画像：京王電鉄)
