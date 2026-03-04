百年構想リーグ第4節でもエンド途中変更や2巡目突入のPK戦発生!! 清水MF宇野禅斗は30秒超の間合いから成功
シーズン移行に伴うハーフシーズンのJリーグ特別大会「百年構想リーグ」は2月27日から3月1日までに第4節を開催した。引き分けの場合に行われるPK戦はJ1で3試合、J2・J3で4試合実施された。
カターレ富山対FC大阪は五人目を終えて3-3で決着がつかずサドンデスに入ると、以降は成功が続いて2巡目に突入。12人目で後攻のFC大阪のキッカーがクロスバーに嫌われて富山が10-9でPK戦を制した。2巡目に突入するのは前節のFC琉球対レイラック滋賀FC(14人目で決着)に続いて今季2回目となった。
ベガルタ仙台対ヴァンラーレ八戸では、5人目が終了したタイミングで八戸サポーター側から仙台サポーター側へと使用するゴールが変更された。中継映像では右利きキッカーの軸足を置くあたりの芝生がえぐれており、ピッチコンディションが理由での変更と思われる。途中でのエンド変更も前節のAC長野パルセイロ対北海道コンサドーレ札幌に続いて2回目で、札幌が勝利したことに続いてこの試合でも使用するゴール側になった仙台がPK戦を制した。
J1では水戸ホーリーホックが川崎フロンターレに2点差を追いつかれてPK戦に突入。3試合連続のPK戦は2-4で敗れ、ここまでPK戦の戦績は1勝2敗となっている。
ガンバ大阪も今季3回目のPK戦を行い、清水エスパルスにPK5-4で勝ってPK戦の戦績を2勝1敗とした。この試合では清水の青森山田高出身MF宇野禅斗が笛が鳴ってから33秒後にようやくキックする長い間合いで成功。宇野はクラブ公式Youtubeチャンネルで、笛が鳴った直後に蹴らないことは高校時代の名残りと説明しつつも「自分の中の感覚がまだだなと考えていたらああなった」と振り返り、30秒を超える間合いは意図的ではなかったことを明かしている。
高校出身別のデータでは、今節は高体連出身のキッカーが45人登場して36人成功で成功率は80.0%、JFAアカデミー福島を含むユース出身者は31人がキッカーを務めて26人成功で成功率は83.9%、海外出身選手は6人全員成功で成功率100.0%だった。
3節を終えて高体連出身選手は178回中135回成功で成功率75.8%、ユース出身選手は137回中110回成功で成功率80.3%、海外出身選手は39回中36回成功で成功率92.3%。全体の成功率は79.4%となっている。
※選手名横カッコ内は高校時代の所属チーム、⭐︎=先攻
▽⭐︎川崎F 2-2(PK4-2) 水戸
川崎FGKスベンド・ブローダーセン(海外)/4本1セーブ1枠外
水戸GK西川幸之介(藤枝東高)/4本0セーブ
川崎F成功:エリソン(海外)、FW宮城天(川崎F U-18)、MF脇坂泰斗(川崎F U-18)、MF橘田健人(神村学園高)
川崎F失敗:なし
水戸成功:MF大崎航詩(東海大仰星高)、DF大森渚生(東京Vユース)
水戸失敗:FW多田圭佑(矢板中央高)、DF飯田貴敬(野洲高)
▽G大阪 2-2(PK5-4)清水 ⭐︎
G大阪GK東口順昭(洛南高)/5本0セーブ1枠外
清水GK沖悠哉(鹿島ユース)/5本0セーブ
G大阪成功:FW南野遥海(G大阪ユース)、MF倉田秋(G大阪ユース)、FW満田誠(広島ユース)、MF奥抜侃志(大宮U18)、MF鈴木徳真(前橋育英高)
G大阪失敗:なし
清水成功:FW北川航也(清水ユース)、MFマテウス・ブエノ(海外)、MF宇野禅斗(青森山田高)、FWアルフレド・ステファンス(海外)
清水失敗:MF松崎快(大宮U18)
▽岡山 1-1(PK5-4) 名古屋⭐︎
岡山GKレナート・モーザー(海外)/5本0セーブ1枠外
名古屋GKシュミット・ダニエル(東北学院高)/5本0セーブ
岡山成功:MF神谷優太(東京Vユース)、FW一美和成(大津高)、MF松本昌也(JFAアカデミー福島)、MDF白井康介(大阪桐蔭高)、FW河野孝汰(山口U-18)
岡山失敗:なし
名古屋成功:MF稲垣祥(帝京高)、MF高嶺朋樹(札幌U-18)、MF椎橋慧也(市立船橋高)、FW永井謙佑(九州国際大付高)
名古屋失敗:DF藤井陽也(名古屋U-18)
▽仙台 0-0(PK5-4) 八戸⭐︎
仙台GK林彰洋(流通経済大柏高)/6本1セーブ1枠外
八戸GK谷口裕介(横浜FMユース)/6本1セーブ
仙台成功:DF(国見高)、FW小林心(北越高)、DF高田椋汰(日章学園高)、MF相良竜之介(鳥栖U-18)、FW荒木駿太(長崎総合科学大附高)
仙台失敗:FW古屋歩夢(仙台ユース)
八戸成功:DF雪江悠人(修徳高)、MF音泉翔眞(関東一高)、MF高吉正真(川崎F U-18)、DF平松航(磐田U-18)
八戸失敗:MF稲積大介(滝川二高)、DF澤田雄大(國學院久我山高)
▽⭐︎磐田 0-0(PK5-3) 福島
磐田GK川島永嗣(浦和東高)/4本1セーブ
福島GK上田智輝(京都U-18)/5本0セーブ
磐田成功:FWマテウス・ペイショット(海外)、MF藤原健介(磐田U-18)、MF金子大毅(市立船橋高)、DF松原后(浜松開誠館高)、DF川崎一輝(東海大仰星高)
磐田失敗:なし
福島成功:MF針谷岳晃(昌平高)、MF泉彩稀(神戸U-18)、MF狩野海晟(山形ユース)
福島失敗:FW樋口寛規(滝川二高)
▽⭐︎富山 0-0(PK10-9) FC大阪
富山GK原田岳(横浜FMユース)/12本1セーブ2枠外
FC大阪GK菅原大道(角館高)/12本2セーブ
富山成功:FWキム・テウォン(海外)、MF亀田歩夢(流通経済大柏高)、MFチョン・ウヨン(海外)、MF溝口駿(法政二高)、MF椎名伸志(青森山田高)、MF松岡大智(C大阪U-18)、MF布施谷翔(駿台学園高)、DF岡本將成(新潟U-18)、GK原田岳(横浜FMユース)、FW中島裕希(富山一高)
富山失敗:FW中島裕希(富山一高)、DF深澤壯太(大阪桐蔭高)
FC大阪成功:FW島田拓海(奈良育英高)、MF野瀬龍世(東海大札幌高)、DF川上竜(福岡U-18)、FW和田育(阪南大高)、MF木匠貴大(初芝橋本高)、DF水口湧斗(履正社高)、MF家坂葉光(東京Vユース)、MF堤奏一郎(関西大一高)、FC大阪GK菅原大道(角館高)
FC大阪失敗:DF舘野俊祐(東京Vユース)、MF福井和樹(G大阪ユース)、FW島田拓海(奈良育英高)
▽山口 0-0(PK3-5) 鳥取⭐︎
山口GK飯田雅浩(青森山田高)/5本0セーブ
鳥取GK桃井玲(桐光学園高)/4本1セーブ
山口成功:FW藤岡浩介(日章学園高)、MF輪笠祐士(FC東京U-18)、MF三沢直人(西武台高)
山口失敗:DF喜岡佳太(市立船橋高)
鳥取成功:DF温井駿斗(C大阪U-18)、MF本保奏希(JFAアカデミー福島)、MF荒井涼(日大藤沢高)、FW星景虎(矢板中央高)、MF小澤秀充(静岡学園高)
鳥取失敗:なし
カターレ富山対FC大阪は五人目を終えて3-3で決着がつかずサドンデスに入ると、以降は成功が続いて2巡目に突入。12人目で後攻のFC大阪のキッカーがクロスバーに嫌われて富山が10-9でPK戦を制した。2巡目に突入するのは前節のFC琉球対レイラック滋賀FC(14人目で決着)に続いて今季2回目となった。
J1では水戸ホーリーホックが川崎フロンターレに2点差を追いつかれてPK戦に突入。3試合連続のPK戦は2-4で敗れ、ここまでPK戦の戦績は1勝2敗となっている。
ガンバ大阪も今季3回目のPK戦を行い、清水エスパルスにPK5-4で勝ってPK戦の戦績を2勝1敗とした。この試合では清水の青森山田高出身MF宇野禅斗が笛が鳴ってから33秒後にようやくキックする長い間合いで成功。宇野はクラブ公式Youtubeチャンネルで、笛が鳴った直後に蹴らないことは高校時代の名残りと説明しつつも「自分の中の感覚がまだだなと考えていたらああなった」と振り返り、30秒を超える間合いは意図的ではなかったことを明かしている。
長い— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 28, 2026
お使いのデバイスは正常です
宇野禅斗、駆け引きを制しホッ
明治安田J1百年構想リーグ
G大阪×清水
DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/V4WyfbjFCf
高校出身別のデータでは、今節は高体連出身のキッカーが45人登場して36人成功で成功率は80.0%、JFAアカデミー福島を含むユース出身者は31人がキッカーを務めて26人成功で成功率は83.9%、海外出身選手は6人全員成功で成功率100.0%だった。
3節を終えて高体連出身選手は178回中135回成功で成功率75.8%、ユース出身選手は137回中110回成功で成功率80.3%、海外出身選手は39回中36回成功で成功率92.3%。全体の成功率は79.4%となっている。
※選手名横カッコ内は高校時代の所属チーム、⭐︎=先攻
▽⭐︎川崎F 2-2(PK4-2) 水戸
川崎FGKスベンド・ブローダーセン(海外)/4本1セーブ1枠外
水戸GK西川幸之介(藤枝東高)/4本0セーブ
川崎F成功:エリソン(海外)、FW宮城天(川崎F U-18)、MF脇坂泰斗(川崎F U-18)、MF橘田健人(神村学園高)
川崎F失敗:なし
水戸成功:MF大崎航詩(東海大仰星高)、DF大森渚生(東京Vユース)
水戸失敗:FW多田圭佑(矢板中央高)、DF飯田貴敬(野洲高)
▽G大阪 2-2(PK5-4)清水 ⭐︎
G大阪GK東口順昭(洛南高)/5本0セーブ1枠外
清水GK沖悠哉(鹿島ユース)/5本0セーブ
G大阪成功:FW南野遥海(G大阪ユース)、MF倉田秋(G大阪ユース)、FW満田誠(広島ユース)、MF奥抜侃志(大宮U18)、MF鈴木徳真(前橋育英高)
G大阪失敗:なし
清水成功:FW北川航也(清水ユース)、MFマテウス・ブエノ(海外)、MF宇野禅斗(青森山田高)、FWアルフレド・ステファンス(海外)
清水失敗:MF松崎快(大宮U18)
▽岡山 1-1(PK5-4) 名古屋⭐︎
岡山GKレナート・モーザー(海外)/5本0セーブ1枠外
名古屋GKシュミット・ダニエル(東北学院高)/5本0セーブ
岡山成功:MF神谷優太(東京Vユース)、FW一美和成(大津高)、MF松本昌也(JFAアカデミー福島)、MDF白井康介(大阪桐蔭高)、FW河野孝汰(山口U-18)
岡山失敗:なし
名古屋成功:MF稲垣祥(帝京高)、MF高嶺朋樹(札幌U-18)、MF椎橋慧也(市立船橋高)、FW永井謙佑(九州国際大付高)
名古屋失敗:DF藤井陽也(名古屋U-18)
▽仙台 0-0(PK5-4) 八戸⭐︎
仙台GK林彰洋(流通経済大柏高)/6本1セーブ1枠外
八戸GK谷口裕介(横浜FMユース)/6本1セーブ
仙台成功:DF(国見高)、FW小林心(北越高)、DF高田椋汰(日章学園高)、MF相良竜之介(鳥栖U-18)、FW荒木駿太(長崎総合科学大附高)
仙台失敗:FW古屋歩夢(仙台ユース)
八戸成功:DF雪江悠人(修徳高)、MF音泉翔眞(関東一高)、MF高吉正真(川崎F U-18)、DF平松航(磐田U-18)
八戸失敗:MF稲積大介(滝川二高)、DF澤田雄大(國學院久我山高)
▽⭐︎磐田 0-0(PK5-3) 福島
磐田GK川島永嗣(浦和東高)/4本1セーブ
福島GK上田智輝(京都U-18)/5本0セーブ
磐田成功:FWマテウス・ペイショット(海外)、MF藤原健介(磐田U-18)、MF金子大毅(市立船橋高)、DF松原后(浜松開誠館高)、DF川崎一輝(東海大仰星高)
磐田失敗:なし
福島成功:MF針谷岳晃(昌平高)、MF泉彩稀(神戸U-18)、MF狩野海晟(山形ユース)
福島失敗:FW樋口寛規(滝川二高)
▽⭐︎富山 0-0(PK10-9) FC大阪
富山GK原田岳(横浜FMユース)/12本1セーブ2枠外
FC大阪GK菅原大道(角館高)/12本2セーブ
富山成功:FWキム・テウォン(海外)、MF亀田歩夢(流通経済大柏高)、MFチョン・ウヨン(海外)、MF溝口駿(法政二高)、MF椎名伸志(青森山田高)、MF松岡大智(C大阪U-18)、MF布施谷翔(駿台学園高)、DF岡本將成(新潟U-18)、GK原田岳(横浜FMユース)、FW中島裕希(富山一高)
富山失敗:FW中島裕希(富山一高)、DF深澤壯太(大阪桐蔭高)
FC大阪成功:FW島田拓海(奈良育英高)、MF野瀬龍世(東海大札幌高)、DF川上竜(福岡U-18)、FW和田育(阪南大高)、MF木匠貴大(初芝橋本高)、DF水口湧斗(履正社高)、MF家坂葉光(東京Vユース)、MF堤奏一郎(関西大一高)、FC大阪GK菅原大道(角館高)
FC大阪失敗:DF舘野俊祐(東京Vユース)、MF福井和樹(G大阪ユース)、FW島田拓海(奈良育英高)
▽山口 0-0(PK3-5) 鳥取⭐︎
山口GK飯田雅浩(青森山田高)/5本0セーブ
鳥取GK桃井玲(桐光学園高)/4本1セーブ
山口成功:FW藤岡浩介(日章学園高)、MF輪笠祐士(FC東京U-18)、MF三沢直人(西武台高)
山口失敗:DF喜岡佳太(市立船橋高)
鳥取成功:DF温井駿斗(C大阪U-18)、MF本保奏希(JFAアカデミー福島)、MF荒井涼(日大藤沢高)、FW星景虎(矢板中央高)、MF小澤秀充(静岡学園高)
鳥取失敗:なし