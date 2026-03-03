イーダブリューファーマシーとロッキーズマッチャのコラボショップが原宿に　五感で楽しむ「調合体験の場」

ドライフラワーショップ「イーダブリューファーマシー（EW.Pharmacy）」が、ロサンゼルス発のティーカンパニー「ロッキーズマッチャ（rocky’s matcha）」とのコラボレーションショップ「イーダブリューファーマシー #106（EW.Pharmacy #106）」を原宿クエスト1階にオープンする。営業開始日は3月13日。

イーダブリューファーマシーは、フラワーアーティストの篠崎恵美が主宰するクリエイティブスタジオ「エデンワークス（edenworks）」が運営するドライフラワーショップ。ロッキーズマッチャとのコラボによって、五感で楽しむことができる「調合体験の場」を提供することを目指すとしている。

店頭では、季節ごとにセレクトした12種類のドライフラワーを使ったオーダーメイドのアレンジメントのほか、ロッキーズマッチャの抹茶やほうじ茶などのドリンク（700円〜）をテイクアウトで用意。また、オープンに合わせ、花それぞれの魅力や感情を香りで表現した「エデンワークス」オリジナルオードトワレ全6種（各4620円〜）や、ドライフラワーのポプリといった雑貨類（各2750円〜）も販売する。

■ EW.Pharmacy #106

オープン日：2026年3月13日（金）

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1丁目13-14 原宿クエスト 1階

営業時間 : 11:00〜20:00（rocky’s matcha のL.Oは19:00まで）