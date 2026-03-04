¡ÖÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡×Í¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤æ¤¤ª(À®ÅÄÎ¿)¤ËÊ¸ºÚ(¿ùºé²Ö)¤ÏÆó¸Õ(úË½ÓÂÀÏº)¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£¤æ¤¤ª¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ê¸ºÚ¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡£
ËÜÆü3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¤è¤êÂè7ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡Ê¤¢¤ä¤Ê¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢Âè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£
Àè½µÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¾®ÎÓÆó¸Õ¡Ê胗½ÓÂÀÏº¡Ë¤Î»à¡£Ê¸ºÚ¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È»þ¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó¸Õ¤ÎÁòµ·¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£ÀèÇÚ¤Î¾®Àâ²È¡¦»³ÅÄÀþ¡ÊÆâËÙÂÀÏº¡Ë¤äÆó¸Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¡¦¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÊ¸ºÚ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¡¦Â¿ÅÄÈþÇÈ¡Ê²Ï°æÀÄÍÕ¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¡£
Áòµ·¤Î¸å¡¢Ê¸ºÚ¤Ï»³ÅÄ¤È·Ú¤¯¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡£Æó¸Õ¤Î»à¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤¹¡£¡ÖÀÅª¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÀÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¡¢ÁÛÁü¤â´Þ¤á¤¿ÏÃ¤Ç¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÁÛÁü¤ò´Þ¤á¤¿ÏÃ¤Ï¡¢º£¡¢¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¸¶ÅÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÆó¿Í¤Ï¡ÖÁÏºî¡×¤ä¡Ö¾®Àâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤¹¡£¾®Àâ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¡¢ÁÏºîÊª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¾¼Ô¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤¦»³ÅÄ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ëÊ¸ºÚ¡£¡Ö¤Ç¤âÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢»ä¤Ï¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÊ¸ºÚ¡£
»³ÅÄ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¡¢º´Çì¤æ¤¤ª¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Ê¸ºÚ¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¥Ý¥È¥Õ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¤ª¡£¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤æ¤¤ª¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤à¡£¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¡ÖÆó¸Õ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ëÊ¸ºÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤æ¤¤ª¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Ê¸ºÚ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤æ¤¤ª¤ÎËÜ²»¤Ç¡¢¤Ç¤â¾¯¤·¤À¤±¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤æ¤¤ª¤Î¿´¾ð¤¬¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤æ¤¤ª¤ÈÊ¸ºÚ¤Îµ÷Î¥¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿ôÆü¸å¡¢Â¿ÅÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿Ê¸ºÚ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£Â¿ÅÄ¤ÏÊ¸ºÚ¤ËÆó¸Õ¤ÎÁòµ·¤Î¸å¤Î»³ÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Ï»³ÅÄ¤ÎÎø¿Í¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°Õ³°¤ÊÏÃ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃé»Ö¡ÊÌ¾Â¼Ã¤¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¸ºÚ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¤æ¤¤ª¤È³°¿©¤ò¤¹¤ëÊ¸ºÚ¡£Ê¸ºÚ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¸ºÚ¤Ë¹ð¤²¤ë¤æ¤¤ª¡£Ê¸ºÚ¤Î¿´¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¡Ö¤æ¤¤ª¤È¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÈÇº¤ß¡£ÀµÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ëÊ¸ºÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÍ§Ã£¡¦¿¿¼ù¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¼ù¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤ä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤¹²áÄø¤Ç¡¢¤¢¤ë°Õ³°¤Ê¿Í¤«¤é²¹¤«¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
Æó¸Õ¤Î»à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Ê¸ºÚ¡¢¤æ¤¤ª¡¢»³ÅÄ¡¢¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Èº£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¸½ºß¡¢TVer¤Ç¤ÏÂè1¡Á3¡¦6ÏÃ¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¡Êhttps://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè7ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Í½¹ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡¡¡÷fuyunonankasa
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡¡@fuyunonankasa
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡¡@fuyunonankasa
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#Åß¤Î¤µ½Õ¤Î¤Í