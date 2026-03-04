検察側、公判で明らかに

北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の第９回公判が３日、釧路地裁であった。

検察側は、被告が事故の４日後、別の事件が起きたら事故の騒ぎが収まるという趣旨のメッセージを妻に送っていたと明らかにした。

この日は検察側が被告人質問を行い、被告がＬＩＮＥのメッセージで「何か新しい大きな事件が起きたら収まります。大変だけど、今しばらくお待ちください」と妻に伝えていたと指摘した。送信したのは、被告が事故を受けた記者会見に臨む直前だったという。

被告はメッセージについて「記憶はない」とする一方、「心配させないようにと思った」とも述べた。

被告は事故当時、同社の運航管理者を兼務しており、検察側は安全管理の認識も問うた。同社の運航基準を超える悪天候が予想される中、カズワンが出航したことを踏まえ、「（こうした状況で出航した場合）乗客の命を危険にさらすことなく無事に帰ってくると思うか」と質問。被告は「危険はあると思う」と述べ、安全に運航できない可能性があると認識していたことを示唆した。

カズワンは斜里町のウトロ漁港を出て知床岬で折り返すルートで運航していた。被告は、漁港周辺の海の状況は目視で確認していたと説明する一方、知床半島の地形や暗礁の位置は「具体的にはわからない」と述べた。２日の公判では知床海域の特徴を「知っている」と話していた。