◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)

サッカー『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は、1日からグループステージが開幕。日本は4日に初戦を迎えます。

サッカー日本女子代表・なでしこジャパンは、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。

代表メンバーには、マンチェスター・シティ(イングランド)で活躍する司令塔のMF長谷川唯選手やバイエルン・ミュンヘン(ドイツ)で活躍する20歳のMF谷川萌々子選手ら欧州で経験を積むメンバーらが挑みます。

日本は4日に初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、7日にインド戦、10日にベトナム戦を戦う予定。グループステージ各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出します。

また3日までにグループA、Bの初戦が開催。グループAでは開催国のオーストラリアがフィリピンに1-0で勝利。韓国がイランを3-0で下し、2チームが白星発進となりました。

グループBでは北朝鮮がウズベキスタンに3-0勝利の好発進。中国もバングラデシュに2−0で白星発進となっています。

▽各組グループステージ第1節

◆グループA

韓国 3−0 イラン

オーストラリア 1−0 フィリピン

◆グループB

北朝鮮 3−0 ウズベキスタン

中国 − バングラデシュ

◆グループC

日本 − チャイニーズ・タイペイ

ベトナム − インド

▽日本の日程3月4日 GS第1節 vsチャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 vsインド3月10日 GS第3節 vsベトナム3月13〜15日 準々決勝3月17〜18日 準決勝3月19日 順位決定戦3月21日 決勝