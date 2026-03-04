【女子アジアカップ】なでじこジャパンが4日に初戦 ワールドカップ切符かかるアジア決戦 韓国、オーストラリア、北朝鮮、中国が白星発進
◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)
サッカー『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は、1日からグループステージが開幕。日本は4日に初戦を迎えます。
サッカー日本女子代表・なでしこジャパンは、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。
代表メンバーには、マンチェスター・シティ(イングランド)で活躍する司令塔のMF長谷川唯選手やバイエルン・ミュンヘン(ドイツ)で活躍する20歳のMF谷川萌々子選手ら欧州で経験を積むメンバーらが挑みます。
日本は4日に初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、7日にインド戦、10日にベトナム戦を戦う予定。グループステージ各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出します。
また3日までにグループA、Bの初戦が開催。グループAでは開催国のオーストラリアがフィリピンに1-0で勝利。韓国がイランを3-0で下し、2チームが白星発進となりました。
グループBでは北朝鮮がウズベキスタンに3-0勝利の好発進。中国もバングラデシュに2−0で白星発進となっています。
▽各組グループステージ第1節
◆グループA
韓国 3−0 イラン
オーストラリア 1−0 フィリピン
◆グループB
北朝鮮 3−0 ウズベキスタン
中国 − バングラデシュ
◆グループC
日本 − チャイニーズ・タイペイ
ベトナム − インド
3月4日 GS第1節 vsチャイニーズ・タイペイ
3月7日 GS第2節 vsインド
3月10日 GS第3節 vsベトナム
3月13〜15日 準々決勝
3月17〜18日 準決勝
3月19日 順位決定戦
3月21日 決勝