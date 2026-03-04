“奇跡の50代”望月理恵、美脚あらわのミニスカでグラビア撮影「綺麗」「素敵」と反響
フリーアナウンサーの望月理恵が1日、自身のInstagramを更新し、いつもとひと味違ったグラビア撮影中のオフショットを公開した。
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、グラビアオフショット 本人ボツの写真も！（全5枚）
望月は2月、雑誌インタビューでグラビア撮影を行う模様を公開し、大きな反響を呼んだ。この日も撮影仕事だったようで、「この撮影がどんな仕上がりに なるのでしょうか またお知らせします」と告知し、ミニスカートにサンダルというアダルトな姿でカメラに臨む動画と写真を複数枚公開している。「最後のポーズはボツですな」とつづりながら掲載している写真では、階段を行進するように手振りを合わせながら登っている姿を見せている。
コメント欄には「こんなにも綺麗で素敵なんだから 写真集出すしかないです」「美脚」「綺麗です」といった称賛が寄せられている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、グラビアオフショット 本人ボツの写真も！（全5枚）
望月は2月、雑誌インタビューでグラビア撮影を行う模様を公開し、大きな反響を呼んだ。この日も撮影仕事だったようで、「この撮影がどんな仕上がりに なるのでしょうか またお知らせします」と告知し、ミニスカートにサンダルというアダルトな姿でカメラに臨む動画と写真を複数枚公開している。「最後のポーズはボツですな」とつづりながら掲載している写真では、階段を行進するように手振りを合わせながら登っている姿を見せている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）