Mr.Childrenが3月25日、通算22枚目のアルバム『産声』をリリースする。同アルバムよりタイトル曲「産声」が本日3月4日より先行配信リリースされた。これに伴って本日20:00には新曲「産声」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となる。

本作のレコーディングには、世武裕子(Piano)、山本拓夫(Sax & Flute)、西村浩二(Trumpet)、半田信英(Trombone)が参加した。以下に楽曲「産声」に関する桜井和寿のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

昨日より充実した今日でなくとも

今日より素敵な明日が来なくとも

「今日を生きている

それだけで意味がある」そう感じられた時、

新しい命が、胸の中で産声をあげる

そんな喜びの歌です。

Mr.Children 桜井和寿

◆ ◆ ◆

Mr.Childrenは、4⽉4⽇の千葉・ららアリーナ東京ベイを⽪切りに11⽉22⽇の広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演のツアー＜Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”＞を開催する。

■先行配信新曲「Saturday」

2026年2月21日(土) 配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/Saturday_stdl

■デジタルリリース「Again」

2026年1月19日(月)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/Again_stdl

※TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌

■ニューアルバム『産声』

2026年3月25日発売

CD予約リンク：https://tf.lnk.to/mc81201

配信事前予約リンク：https://tf.lnk.to/UbugoeAL_Pre

【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)

・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚

【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)

・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚

▼CD収録内容：全形態共通

01.キングスネークの憂鬱

02.Again

03.Saturday

04.ウスバカゲロウ

05.Glastonbury

06.禁断の実

07.平熱

08.空也上人

09.Stupid hero

10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる

11.産声

12.Umbrella

13.家族

All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai

Produced by Mr.Children

Cover Art Direction ＆ Design：森本千絵 (goen) ●ショップ先着購入特典

・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード

・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー

・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー

・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ

・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル

・全国CDショップ：「産声」ステッカー

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。

※特典絵柄は後日発表いたします。

特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/

■全国ツアー＜Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”＞

04月04日(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

04月05日(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

04月11日(土) 神奈川・横浜アリーナ

04月12日(日) 神奈川・横浜アリーナ

04月25日(土) 愛知・日本ガイシホール

04月26日(日) 愛知・日本ガイシホール

05月09日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

05月10日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

05月16日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

05月17日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

05月30日(土) 大阪・大阪城ホール

05月31日(日) 大阪・大阪城ホール

06月13日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

06月14日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川

06月20日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

06月21日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

06月27日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

06月28日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

10月03日(土) 福井・サンドーム福井

10月04日(日) 福井・サンドーム福井

10月24日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ

10月25日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ

10月31日(土) 東京・有明アリーナ

11月01日(日) 東京・有明アリーナ

11月14日(土) 佐賀・SAGAアリーナ

11月15日(日) 佐賀・SAGAアリーナ

11月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

11月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

特設サイト：http://tour.mrchildren.jp