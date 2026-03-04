米番組の舞台裏で交流

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体＆女子で2冠を達成したアリサ・リウ（米国）が、世界的大物俳優と交流した。大感激する姿にファンから喝采が送られている。

米大手放送局「NBC」の番組「TODAY」は3日、公式インスタグラムを更新。舞台裏で、映画「ハリー・ポッター」シリーズなどで知られる俳優ダニエル・ラドクリフとリウが交流する様子を公開した。

舞台裏でラドクリフを見つけたリウは、大感激した様子で「オーマイガー！」と“硬直”。ハグの祝福を受けると、自撮り2ショットに納まった。さらにリウは、ラドクリフに金メダルを首から掛けるよう勧めるも、ラドクリフは「首から掛けるのは、勲章を奪うような気がしちゃうから持つだけにするよ」と謙虚に対応していた。

動画は投稿から24時間経たずに500万回再生を超える大反響。米国のファンからは「魔法のような2人だね」「鳥肌立っちゃったよ」「魔法使い同士だ」「彼女の好感度高すぎる」「なんて素敵な対面なの！」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）