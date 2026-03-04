『今夜はナゾトレ』→『ナゾトレMAXXX』木曜9時に移動＆内容刷新へ くりぃむしちゅー、タカトシ、阿部亮平ら引き続き出演
お笑いコンビ・くりぃむしちゅー、タカアンドトシらが出演するフジテレビ系バラエティー『今夜はナゾトレ』（毎週火曜 後7：00）が、4月2日から新番組『ナゾトレMAXXX』（毎週木曜 後9：00）として内容を刷新することが決定した。
【動画】阿部亮平、“リプトン気象予報士”メイキング
同番組は、30〜40代女性がいま気になるさまざまな“〇〇界隈”の“シン常識”をMAXXX（＝最大限）クイズ形式で学べる番組。2016年にスタートした『今夜はナゾトレ』が装いも新たにアップデートし、全国放送へと昇格する形で『ナゾトレMAXXX』として生まれ変わる。記念すべき初回放送は、2時間スペシャルとなる。
出題されるのは、過去最高益を更新した無印良品の「買ってよかった商品」や、春に最も多く食べられるという最新パン界隈、新生活に気になる最新文房具界隈・最新家電界隈など、生活に必要で身近なものばかり。「なんとなく知っている」ものを深堀りすることで、「今こんなことになっているの？」と驚く情報が盛りだくさん。
スタジオでは、上田晋也（くりぃむしちゅー）をはじめ、有田哲平（くりぃむしちゅー）、タカ（タカアンドトシ）、トシ（タカアンドトシ）、柳原可奈子、阿部亮平（Snow Man）がレギュラーメンバーとして集結。
有田率いる“イケオジ”チームと、阿部率いる“イマドキ”チームが、世代の知識と感覚を武器に真っ向勝負を繰り広げる。アップデートしきれていない珍回答や感覚のズレによって起こる笑いや、世代間ギャップにタジタジになる大人たちの姿も大きな見どころに。
また、身近な商品の中で仲間外れを探す新企画「ウエダウト（仮）｣も放送予定。家族でワイワイ予想しながら楽しめるコーナーだ。また現在午後9時に放送中の『この世界は１ダフル』は3月26日の放送をもってレギュラー放送を終了。4月以降は特番として放送する。
■チーフプロデューサー：情野誠人氏コメント
グルメ・家事・趣味・子育て・ショッピング・音楽・旅…こういった身近なものをテーマに、その界隈のシン常識を深堀りしていきます。
なんでもタイパが重視される現代に、かゆい所に手が届く…本当に気になる情報を取り上げることは大変なことだと自負しています。テレビの独りよがりではなく、世間の目や考え方にしっかりと向き合い、この番組を見ればあの界隈のことが学べるんだと信頼していただけるよう努めてまいります。
また、スタジオはくりぃむしちゅー有田さん・タカアンドトシさんのイケオジチームと、柳原さん・Snow Man阿部さんのイマドキチームが、世代の知識と感覚を武器に対決する構造になります。思わぬ珍回答や感覚のズレと、それをMC上田晋也さんが笑いへ昇華させるエンタメにぜひご期待ください。
【動画】阿部亮平、“リプトン気象予報士”メイキング
同番組は、30〜40代女性がいま気になるさまざまな“〇〇界隈”の“シン常識”をMAXXX（＝最大限）クイズ形式で学べる番組。2016年にスタートした『今夜はナゾトレ』が装いも新たにアップデートし、全国放送へと昇格する形で『ナゾトレMAXXX』として生まれ変わる。記念すべき初回放送は、2時間スペシャルとなる。
スタジオでは、上田晋也（くりぃむしちゅー）をはじめ、有田哲平（くりぃむしちゅー）、タカ（タカアンドトシ）、トシ（タカアンドトシ）、柳原可奈子、阿部亮平（Snow Man）がレギュラーメンバーとして集結。
有田率いる“イケオジ”チームと、阿部率いる“イマドキ”チームが、世代の知識と感覚を武器に真っ向勝負を繰り広げる。アップデートしきれていない珍回答や感覚のズレによって起こる笑いや、世代間ギャップにタジタジになる大人たちの姿も大きな見どころに。
また、身近な商品の中で仲間外れを探す新企画「ウエダウト（仮）｣も放送予定。家族でワイワイ予想しながら楽しめるコーナーだ。また現在午後9時に放送中の『この世界は１ダフル』は3月26日の放送をもってレギュラー放送を終了。4月以降は特番として放送する。
■チーフプロデューサー：情野誠人氏コメント
グルメ・家事・趣味・子育て・ショッピング・音楽・旅…こういった身近なものをテーマに、その界隈のシン常識を深堀りしていきます。
なんでもタイパが重視される現代に、かゆい所に手が届く…本当に気になる情報を取り上げることは大変なことだと自負しています。テレビの独りよがりではなく、世間の目や考え方にしっかりと向き合い、この番組を見ればあの界隈のことが学べるんだと信頼していただけるよう努めてまいります。
また、スタジオはくりぃむしちゅー有田さん・タカアンドトシさんのイケオジチームと、柳原さん・Snow Man阿部さんのイマドキチームが、世代の知識と感覚を武器に対決する構造になります。思わぬ珍回答や感覚のズレと、それをMC上田晋也さんが笑いへ昇華させるエンタメにぜひご期待ください。