東野幸治＆渡辺翔太MC『この世界は1ダフル』3・26に最終回 約2年で終了へ
タレントの東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務めるフジテレビ系『この世界は1ダフル』（毎週木曜 後9：00）が、26日の放送をもってレギュラー放送を終了。4月以降は特番として放送することが決定した。
【別カット】憧れの木村拓哉を前に…緊張する渡辺翔太
同番組は雑誌の名編集者、一流弁護士、人気ウエディングプランナー、脚本家など、さまざまな世界で活躍する一流たちが見聞きした“人生で1番スゴい話”、すなわち“1ダフル（ワンダフル）なエピソード”を紹介するバラエティー番組として24年5月から放送を開始した。
なお、4月2日より毎週木曜午後9時枠は、現在火曜午後7時から放送中の『今夜はナゾトレ』（毎週火曜 後7：00）が、新番組『ナゾトレMAXXX』として内容を刷新して放送することも発表されている。
