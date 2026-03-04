三重県志摩市の離島・渡鹿野島。かつて“売春島”と呼ばれたこの場所で何が起きていたのか。元関係者の証言を手がかりに、その実態と歴史を追う。

ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。



渡鹿野島のメインストリート。旅館や置屋が建ち並んでいたが今は閉店した店も多い（写真：著者提供）

知られざる三重県「売春島」の歴史

知り得た情報の裏取りをするため、再び売春島へ。見ず知らずの私に話をしてくれたのは、島生まれ島育ちで渡鹿野区の行政も担う三橋恭平さん（仮名／当時60代）だ。

「島の歴史ですか……。渡鹿野はなんで知りました？」

「はじめて知ったのは雑誌やインターネットです」

「ああ、要するに“夜の街”みたいなものか」

「そうです。言いにくいですが“売春島”として……」

「うん、売春島ってことだよねぇ。それはもう本当に有名になって、全国に広まって。やはり、その、三重県内でも三重県の“よからぬ場所”みたいなひどい言われ方をしたこともあるんだけど。まあ、そんなこと（売春）を『野放しにしているのか！』みたいな突き上げも警察に対してあったらしいし。そういう時代を経てるんだけど、もういまは廃れましたね。まあ一部ね、ちょっと残っているところもあるんだけどね」

その意外な反応に驚きを隠せなかった。かつて売春産業が盛んだったこと、のみならずいまもそれが続いていることをあっさり認めたのである。

驚きの裏には、事前調査で得た〈渡鹿野島 買売春の実態を隠蔽 行政と人権団体が出版妨害〉と銘打たれた、「週刊金曜日」の記事（2009年）があった。

2004年夏、渡鹿野島での買売春の実態を批判する書籍が出版されることを事前に知った地元磯部町（現・志摩市）当局が、「島での買売春は過去の話だ」として版元の解放出版社に猛抗議し、同書『近現代の買売春』が出版中止に追い込まれた顛末を記した記事だった。

回収騒ぎどころか、そもそも「出版されていない書物です」（解放出版社担当者、取材当時）とのことで、中身を知ることはできなかった。だが、同書の著者で日本近代史研究者の藤野豊氏はその本のなかで、日本の公娼制度、黙認私娼制度、さらには現代の黙認買売春政策を支える根拠が、性病に対する国家管理政策と地域振興政策だったことを明らかにしているという。その事例として渡鹿野島の実情を紹介したそうだ。

この騒動を取材したフリーライターの寺園敦史氏は、行政担当者は〈買売春が行なわれているかどうかはわからない。島に行ったこともない〉とした上で、こう答えたと記事で伝えている。

〈本の内容を渡鹿野区代表と観光協会に伝えると、今はそんな事実はない。健全な島のイメージで観光客を呼ぼうと努力しているところにこんな本が出されては迷惑だ、という要望を聞いて廃版を求めたまでだ〉

そして寺園氏は、〈もっともらしい理由を並べて出版を妨害しておいて、買売春の有無は知らないとは、無責任な話ではないか。（中略）買売春の実態は知っていた。しかし、行政としてそれを隠蔽するために対応しなければならなかったと考える方が自然であろう〉とまとめている。

その是非は別として、行政側としては、買売春が行われていることに触れるだけでも藪蛇なのだろう。廃版になった経緯の詳細は省くが、裏で部落解放同盟委員長が動いたという。

「いま機能している置屋は1軒、2軒」

ところが、である。私の取材に対し、紛れもなく行政側である三橋さんは、「まあ女の子を置いている置屋さんという店が20年ほど前までは8軒、いやもっとあったかなぁ。当時はずいぶん、置屋さんもあったけども、もういまは機能しているのは1軒、2軒です。女の子はもう島には住んでいない状況です。いや、数人は暮らしているのかなぁ」と続け、隠蔽したりはしなかったのだ。

「その置屋のはじまりをご存じですか」

そうたずねると、三橋さんはこの島の歴史をひもとく上で核となる話をはじめた。

「移住というかね、4人の女性、四国や九州の人たちだと思うんだけど。あのね、対岸に鵜方って町がありますよね。その4人は鵜方にいた人らみたいなんだよね。どういう理由でいたかは知らないけどね、とにかく4人の女性が鵜方にいて、当時は志摩郡だったけど、近くに『面白い離島があるぞ』と。4人はそんな噂を聞きつけて渡ってきたらしくて。まあ彼女らは、おそらく鵜方で春を売っていたんじゃないの」

「四国や九州出身の女たち……。当時は渡鹿野だけじゃなく、鵜方を含めた周辺地域でも売春が盛んだったと聞いています」

「うん。あったでしょうね。だからその4人が渡ってきて、島で（売春を）はじめたんじゃない？ はじめたらお客がたくさん来たから『これは儲かるぞ！』ってなもんだな。他にも置屋関係者は四国出身者が多かったから、おそらく仲間というか知り合いの女の子を呼び寄せて、その子らを元手にどんどん島で売春を広めていった。それで湧いちゃったんだろうね」

三橋さんは、鵜方にいた4人の女が、稼げる島との噂を聞きつけ渡鹿野島にやってきたというのだ。そして、4人は置屋という城を構え、徐々に仲間を呼び寄せ売春が盛んになっていったのだと。

売春島の名を広めた「4人の女性」

「その4人が島に来たのはいつごろか覚えていますか」

「僕は島で生まれ島で育ち16歳、1965年に島外に勤めに行きました。以降は夏休みと冬休みに帰郷する程度でしたが、毎年、帰るたびに『島が賑やかになった』という実感がありました。だから1965年だろうね。でもね、この島は昔から『風待ち港』という俗称で、江戸時代から江戸と大坂を結ぶ航路上の港街だった。だからね、よく天候が悪くなると風よけのため帆船が停泊するのよ。そこからはじまってね、よく帆船の乗組員たちがね、渡鹿野に停泊すれば当然、船に乗せる薪や水が必要だったんだよね。

この島のお寺の井戸からはまったく塩気のないおいしい水が出るんですよ。だからその水を汲んだり、また船乗りたちがその井戸の立ち上げ時にお金を寄付したりとね。井戸には寄進者として船の名前が書いてあったりするからさぁ。

また島の裏側には的矢（志摩市磯部町的矢）という地区があって、的矢には渡鹿野より多くの船が停泊した記録が残っていて。壺井栄の祖父にあたる人物が的矢に住まれていたという歴史があって、自分のルーツを探しに的矢に来たことがあるという。

的矢地区には九州、四国、大阪の船乗りたちの亡くなった方々の、多くの墓標がある。だから歴史を振り返れば、そうした関係から四国や九州の方々が的矢に定着した記録がある。

貧しい島の人たちは、その船乗りたちの相手をすることでお金を得る。渡鹿野の人たちは半農半漁の生活をしていたなかで、そうしたうまみが江戸時代に構築されたわけだよね。だから歴史のなかで住民票を調べれば、当時の人口比率は圧倒的に女性が多いわけ。

というのも、女性たちが島で船乗り相手に夜伽などをしていた。その夜伽を鳥羽あたりでは把針金という。渡鹿野あたりでは『菜売り』というんです。

菜売りはね、小さな天馬船に乗って、畑で取れた菜っ葉や大根などの野菜を船に売りに行くんだよ。『菜いらんの？』『菜いらんかな？』そう声をかけながら船に近づいて売ったんだよ。文献によれば、四国の豊島にも菜売りの文化があるそうなんだ」

豊島は、瀬戸内海に浮かぶ、岡山県と香川県の中間に位置する小さな有人離島だ。四国に風待ち港があったのは間違いない。しかも、渡鹿野島と同様に把針金の文化があり、それぞれ菜売りと呼ばれていたのだ。四国出身の4人に加え、これも新たな発見である。続く証言に、さらに私は引き込まれた。

高木 瑞穂