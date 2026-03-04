“桃肌のド迫力ボディ”桜井もも、存在感と表現力で新たな一面 「美女検索」に登場
アイドルグループ・メイビーMEの桜井ももが、3日発売の『週刊SPA!』3月10日号のコーナー「美女検索」に登場する。“桃肌のド迫力ボディ”を掲げ、妖艶な輝きを放つグラビアを披露する。
【写真】理系大学卒業→会社員経てグラドルの山田かな、オフィスカジュアル脱ぎ捨て“艶やかな一夜”
グラビア界を担う次世代スターを発掘していく同企画。現役アイドルとして活動する桜井は、セクシーさの追求にも余念がなく、撮影会や雑誌などで水着姿を披露する機会も多い。今回の誌面では、その存在感と表現力で新たな一面を見せる。
桜井は2001年、東京都生まれ。2024年にアイドルグループ「メイビーME」のメンバーとして活動を開始し、ピンク色担当として人気を集めている。グラビアでの期待度も高まる中、次世代スターとしての飛躍が注目される。
同号では「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」にちーまき、「グラビアン魂」に山田かなが登場する。
