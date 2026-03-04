“1年シエスタ”のペレスに飛んだ辛口評価　「献身を疑うつもりはないが…」クルサードの懸念に英メディアは反論

ペレスの豊富な経験はキャデラックに還元されるのか(C)Getty Images

F1の2026年シーズン開幕を前に、グランプリ復帰を果たすベテランの存在が話題となっている。解説者として活動しているF1界OBのデビッド・クルサード氏が、キャデラックのセルジオ・ペレスに対し「休暇明け」でのレース出場であると、シビアな意見を投げかけた。

英メディア『PLANET F1』が、ポッドキャストプログラム『Up To Speed』の中でクルサード氏が、キャデラックで復帰を果たすペレス、バルテリ・ボッタスの両ドライバーに言及したコメントを紹介している。「彼らが起用した2人のドライバーに問題があるとは思わない。これまでのキャリア実績から見て、F1で最速のコンビというわけではないが、堅実な組み合わせだ」などと述べたクルサード氏は、昨年もメルセデスでリザーブを務めたボッタスには「準備は出来ているだろう」と見通す一方、ペレスについては、以下の様なコメントで懸念を示したという。

「1年間“シエスタ”を満喫していたペレスについては少し心配している。彼の献身を疑うつもりはないが、一度オフにしたスイッチを再び入れ直せるのか？」

ペレスは成績不振を理由に2024年シーズン限りでレッドブルを解雇となり、2025年はF1の現場から離れていた。今季が2シーズンぶりの復帰となることで、クルサード氏はチーム内の争いでも「ボッタスが優位」と主張するとともに、両ベテランにとって、順位争いとは別に、新興チームの土台作りに尽力するシーズンだと強調。「それこそが彼らの使命だ」とも語っている。