イスラエル軍がイランの最高指導者ハメネイ師の後継者を選ぶ会議を標的に空爆を実施したと報じられました。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、イラン北部の都市コムで3日、ハメネイ師の後継者を選ぶために聖職者らが集まっていた建物に対し、イスラエル軍が空爆を実施したということです。

空爆は票の集計中に行われていて、イスラエルの当局者は「新たな最高指導者の選出を阻止したかった」と話しているということです。

後継者選びの会議には88人の聖職者らが参加予定ですが当時何人が建物にいたかわかっておらず被害の全容は明らかになっていません。

イランの指導部はハメネイ師の後継者を速やかに選出して体制立て直しをはかる方針ですが、イスラエル軍が再び政権中枢を狙った形です。

また、イスラエル軍は核兵器の開発を目的としたイランの秘密施設を攻撃したと明らかにしました。情報活動によって新たな場所での活動を追跡したとしていますが、詳細はわかっていません。

こうした中、イラン国営通信によりますと、アメリカとイスラエルによる攻撃により、イラン全土の死者数は787人に増加しています。