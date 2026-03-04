アメリカのトランプ大統領はイラン攻撃をめぐって、軍事作戦は5週間以上続く可能性があるとの見方を示しました。アメリカメディアの取材に対し、「まだ本気の攻撃を始めてすらいない」と述べています。

■トランプ大統領「大きな波はまだ来ていない」

「壮絶な怒り」作戦と命名し始まった、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は4日目。まずはアメリカの主張と状況を見ていきます。

アメリカ中央軍はイランへの攻撃開始から最初の48時間で、1250以上の標的を攻撃したと発表しました。

攻撃後初めて、公の場で発言したトランプ大統領は「当初は4〜5週間を想定していたが、我々はそれよりもはるかに長い期間、作戦を継続する能力がある」と話していました。

軍事作戦は、5週間以上にわたる可能性があるとの見方を示した上で、CNNのインタビューでは「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない」と述べるなど、大規模な攻撃を間もなく実施すると明らかにしました。

今回、トランプ大統領が掲げた軍事作戦の目的は4つです。

（1）イランのミサイル能力の破壊

（2）イラン海軍の壊滅

（3）核兵器を保有させない

（4）イラン国外のテロ組織に武器や資金を提供できないようにする

■イラン駐日大使「この戦争を始めていません」

アメリカは、深刻な安全上のリスクがあるとして中東全域にいるアメリカ人に対し、直ちに退避するよう呼びかけを実施しています。

また、日本政府関係者によりますと、イランからの日本人の退避も始まったということです。

一方、イラン国営通信はアメリカとイスラエルの攻撃による死者数が少なくとも787人に増加したと報じました。

イランの報復攻撃も続いています。

サウジアラビアにあるアメリカ大使館が無人機による攻撃を受け火災が発生。アメリカメディアは、イランによる攻撃だと報じています。

拡大し続ける、周辺国の被害。バーレーンやクウェートなど、中東各地にある米軍基地などがイランによる報復攻撃の対象となり、被害は10か国にのぼっています。

3日、都内で会見したイランの駐日大使は一連の攻撃を非難しました。

イラン セアダット駐日大使

「イランに対する侵略戦争には、正当な理由は少しもありませんでした。アメリカを脅かすようなことなど何一つしていない。私たちはこの戦争を始めていません。望んで戦場に立つわけではないですが、全力で自国を守り抜く決意です」

「ハメネイ師のような指導者を失ったのは決して容易なことではないが、これでイランが弱体化することはない」と強調しました。

■在日イラン人、家族と連絡取れず

3日、「news zero」は都内で輸入品店を営むイラン人のラナイさんに話を聞きました。

イランには両親と姉が暮らしているといいます。

ラナイさん

「（イランに）家族いるし、誰でも自分の国を攻撃する人は好きじゃない。悲しいです」

「news zero」がラナイさんを初めて取材したのは6年前。アメリカ軍の空爆によって殺害されたイランの革命防衛隊ソレイマニ司令官の葬儀が行われた日でした。

葬儀には、最高指導者ハメネイ師の姿もありましたが、そのハメネイ師も先週、アメリカとイスラエルの攻撃で殺害されました。

6年前の空爆のときは、ラナイさんはイランにいる両親や友達と連絡が取れていましたが、今は状況がまったく違うといいます。

イランにいる父親に電話をかけてみますが…

ラナイさん

「出ない」

――先月28日から？

ラナイさん

「ずっとやってます。ずっとやってます」

先月28日の攻撃後、すぐに姉から「連絡が取れなくなるかもしれない」という電話があったのを最後に連絡が取れなくなったといいます。

ラナイさん

「本当にめっちゃ心配です。どうなるか分からない」

店の商品も先月28日にイランから発送される予定だったといいますが…

ラナイさん

「今荷物どこにあるか分からない。空港会社の人とか連絡つかない。このままだったら世界が困る。早くなんとかなってほしい」

■地下駐車場で避難生活も…テルアビブ

そして、イスラエルは、隣国レバノンとの国境沿いの一部で地上侵攻を開始しました。

レバノンには、イランと協力関係にあるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点があり、2日には、ヒズボラがイスラエルを攻撃していました。

イスラエル軍はレバノンの首都ベイルートへの空爆を激化させていて、少なくとも31人が死亡、149人が負傷したということです。

私たちがイスラエル・テルアビブを取材していると、3日もミサイルを知らせる警報が鳴りました。

NNNテルアビブ・本岡英恵記者

「警報が鳴っています。いま、ちょうどミサイルが来て迎撃しているという状況です」

人々は身を守るため、地下にある駐車場に避難。駐車場には食料やベッドが──。

NNNテルアビブ・本岡英恵記者

「いま、イスラエル・テルアビブの地下4階にある駐車場に到着しました。こちらに、住民の方々が、生活の物を持ち込んで避難しています」

先月28日には多くの住民が避難していました。

避難生活に出口は見えませんが…

地下駐車場で避難生活する住民

「もちろん（戦争を）応援しています。イランは脅威です。近くに家がある多くの人もここにきて、数時間寝てから仕事や日常に戻ります」

また、市内にある病院では、先月28日の攻撃の5時間後には90％の患者と機能を地下に移動させたといいます。

人々が安心して眠ることができる日はいつになるのでしょうか。

（3月3日放送『news zero』より）