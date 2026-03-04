「不登校」「モンペ」はなぜ増えるのか…心理学者が解き明かす「愛着障害」との意外な関係

愛着障害の第一人者、米澤好史氏（故人）と、現役の小学校教諭・原良平氏の対談の第3回をお届けする。不登校の児童・生徒数が35万人を超えたという報道は記憶に新しい。多くの親・教師を悩ませているこの社会問題にも、「愛着障害」が関与しているというのが米澤氏の見立てだ。不登校問題に強い関心を寄せている原氏が斬り込む。

不登校と「愛着の問題」の関係は

【原】ところで最近、不登校がよく話題になります。私が最も関心を寄せている問題でもあるのですが、その不登校の統計分類によりますと、なんとなく気力がわかない、意欲がわかないという理由で学校に来ない子の割合がかなり多いそうです。ベースには愛着の問題があるんじゃないか、なんて考えたりもするわけですが、先生はいかがでしょう。

【米澤】不登校、増えてますよね。いま原先生が例に挙げてくださった気力、意欲、といったものの、最も根っこにあるのが愛着の問題です。「学校に行く気にならへんわ」というような、学校に行きたい気持ち・意欲が出て来ない、だから行かないという不登校の背景に最も強く存在しているのは、愛着の問題です。意欲って感情でしょ。感情の問題の背景には、必ず愛着が関与している、そんなふうに考えていただいていいと思います。

今回の著書『愛着障害スペクトラム』の第1章、第2章で触れているのでごく簡単に述べますが、愛着の「探索基地」という機能は、自分に生じた「いい気持」や「ポジティブな感情」を増やす働きを持ってます。この基地が機能していないから、気力・意欲が出てこないのです。ですから気力や意欲の低下が原因の不登校が増えているということは、やっぱり愛着障害が増えてるからだと捉えられる。私はそう考えています。

また、「いじめ」もそうですし、「不安な気持になることがある」というだけで、なぜか行動が止まってできなくなるというのも、まさに愛着の問題です。少々のトラブルや不安があっても、守ってくれる存在が学校にいれば、そして実際に先生が守ってくれたら、子どもは学校に行けます。あるいは親御さんが、「大丈夫。守ってるよ」というふうに送り出してくださったら、やはり行けるでしょう。

ところが、「嫌なことがあったらそこで気持ちがくじける」、あるいは「ちょっとしたトラブルを被害的にとらえて学校に行けなくなる」などということが起こっています。そのようなケースには、やはり愛着の問題が関与している。私はそう捉えて差し支えないと思っています。先ほどから何度も確認してきましたように、愛着の問題とは感情の問題なのですから。

【編集者】ちょっと口を挟みますが、教育現場を取材していると「難しい保護者と接するのが大変だ」という教員の声を耳にすることがあります。「保護者の要望どおり対応したのに不満が出る。さらには『対応が遅い』と、後付けでお叱りをいただく。それがつらい」と嘆く先生もおられました。

たとえて言うなら、“歩み寄ろうとして手を差し出しても、ピシャリとはたく”そんな保護者もいるそうなのです。こうした行動にも愛着の問題が絡んでいるように思うのですが。

【米澤】まさにそうですよね。愛着の問題を持ってらっしゃる方は、こちら側が何か先手でお伝えすれば「あ、そうだったんですね」とか「それはありがとうございます」というふうに受け止めることができるんですが、たとえば子どもの場合、先生が「これやってみようよ」と誘うと、「やりたくない」と、まずは否定的に関わってくることも多い。

実は支援でも、みなさんここで苦労されるんです。決めつけてはいけないですけど、「もしかしたらこの方は、愛着の問題をお持ちなんじゃないかな……」と思って関わったほうがうまくいくかもしれませんね。

そもそも親が愛着の問題を抱えているケースも

【原】私たちは、保護者にはなかなか会えないのが実際のところです。そのようななかでは、後手にまわらず先回りする「先手の支援」はけっこう難しいかも……と思ってしまいます。どうすればうまくいくでしょうか。

【米澤】保護者の方が「これどうなってますか」とか、「これをしてほしい」と先におっしゃったから、先生が対応していく、というのはまずうまくいきません。

なぜなら、保護者が先に自分の思いを持ってしまっているからです。すると、先生のほうが何を言っても、保護者は「自分の思いに合致しないもの」を勝手に探し始めてしまいます。たとえば、こちらが「やりました」と言っているのに、「もっと早くやった方がいい」と保護者が返すのはその表れです。要望通りやっているのに、保護者はそこには注目していません。自分の思いに合致しない点（＝もっと早ければよかった、という点）にばかり焦点が向いています。

そもそも、保護者のお子さんが学校でしんどい状態に「なってから」対応している時点で、残念ながら後手の支援になっているのです。この保護者の方のようなケースで、私がどうしていたかというと、次学年で担任してくださる先生に、「先手で」とお願いして対応していただくようにしていました。

つまり「○○があったからやる」のではなく、クラス開きの日からさっそく、「これやってうまくいきました」「こんなふうにやったら、お子さんが喜んでくれました」と伝える。

どんなことでもいいんで、子どもに「気になること」が出る前に、まず先生がしてくださったことを伝えましょうと、そんなふうにしてもらったのです。

すると、保護者のほうも「うまいことやってくれる人なのかな」と、ちょっと期待してくださる。先手をとられることも防げるわけです。

「いや」とか「違う」という否定が出た時点で、シャットアウトまでいかなくても、相手から“その方向へ押していっても突破口はないよ”というサインが出ているわけです。だから押してはいけません。かといって先生や支援者が手を引いてしまうと、もうどうにもならない。

不登校の子の支援に必要な「3P’s」とは

【米澤】子どもの支援にも同じことが言えます。子どもが「いや」「違う」と言う。先生がその方向へ無理に進めていこうとしても、子どもの抵抗は強くなるばかりです。だからといって、大人が手を引いてしまうと、その子の成長は止まってしまう。

ではどうすればいいかというと、「逸らす」のです。真正面からぶつかるのではなく、

先生「これやろう」

子供「いや！」

先生「あ、そうか。じゃあこっちの方がやりたかったのか」

というような感じで、違うことに逸らせるかどうか。そういうことを試していただくと、よい支援に通じる「入口」が見つかるかもしれません。

【原】支援する側は、いろんなオプションを持っておいて、提示できなければいけませんね。

【米澤】もちろんです、もちろんです。「これはこうしよう」「こっちをやろう」「これは子どもが逡巡してるから、こっちからやってみよう」というふうに変えていけるといい。ですので私は、とくに保育所、幼稚園の先生方には「ポケットにいっぱい、いろんな物を入れておいてください」とお願いしてます。小さなお子さんは、具体物を見るとやる気が出ることもありますので。年齢が上がってくると、それだけでは動きませんけどね。

【原】私は不登校の子の支援に力を入れているのですが、いろいろな「場所」をもつように心がけています。今の学校は、「集団での一斉行動に合わせられない子」が行ける場所・居られる場所がすごく少ない。選択肢が「特別支援学級に間借りする」だけになりやすいのです。

ところが子どもから見ると、ひとつしかないその場所には、誰がいるかわからないし、何をしていいかもわからない。そこに行くことで自分がいい思いをできるかどうかもわからないから、「行かない！」というふうになってしまう。

そんなときに、「じゃあ隣はどう？」と提案できるようにしておきたいと私は思っています。「すぐ隣の教室が空き部屋だよ。俺もちょいちょい顔出せるしさ」と声をかけると、「原先生がいるなら行くか」と動いてくれる子もいたりする。それも米澤先生の仰る「逸らす」に近いのかな、と思いました。

もちろん場所があるだけじゃだめです。これは米澤先生が仰る「キーパーソン」にも通じますが、「人」も必要ですし、さらにそこに行って人と関わる「目的」もなければいけない。場所（Place）、人（Person）、目的（Purpose）、この3要素が必要だと実感するようになっていまして、「3P’s」と名付けて多くの人に知ってもらいたいと思っているところです。

【米澤】かっこいいですね。

【原】先生の、愛着障害スペクトラム支援と照らし合わせてみて、妥当性はありそうでしょうか。

【米澤】先ほどチラッと触れましたけれども、愛着障害の支援って、ぜったい人の存在が必要なんですね。また、「人と場所はセットなんだ」ということを意識して関わるよう、お願いもしてきました。人と場所は大事ですよ。

＊この記事は米澤氏の生前、2025年12月に収録したインタビューを編集部がまとめました。

＊この記事は米澤氏の生前、2025年12月に収録したインタビューを編集部がまとめました。

