開幕投手の有力候補２人が満を持して今年初の対外試合に臨む。広島の森下暢仁投手（２８）と床田寛樹投手（３１）が３日、マツダスタジアムでの投手練習に参加した。４日に京セラドームで行われるオリックスとのオープン戦へ、森下は「結果」を求めていくことを強調。２年連続となる大役の座を射止めるため、アピールに燃える。

森下の姿勢は一貫している。今年に入ってから、事あるごとに口にしてきた「結果」の２文字。今年初の対外試合登板を前にしても、その考えは変わらなかった。「試合に入ったら結果が全て。いい準備をしてやれたら」。ブレない心で開幕投手を手繰り寄せる。

この日はキャッチボールや短距離ダッシュなどで最終調整。練習前には、海外からの観光客とみられる人たちにサインを書く“神対応”もあった。４日の登板は中継ぎとして３イニング程度を予定する。「もう、バッターを抑えられたらいい」と語り、調整登板ではなく結果を求めていくと強調した。

昨年は３月８日が初の対外試合登板で、そこから開幕投手を務めた。今年は２月１０日に紅白戦に登板。以降はブルペンやシート打撃登板を重ねた。直近は沖縄キャンプ中の２３日のシート打撃で打者１０人に被安打２、１四球３奪三振だった。下半身を意識した投球フォームを試行錯誤しながら、昨年よりも早いペースで順調に調整を進めている。

見据えるのは２年連続の開幕投手の座だ。昨年の経験を経て、開幕の舞台は「特別な場所」であることを実感し、「やれるんだったらやりたい」と大役に意欲を示してきた。

新井監督はキャンプ終了時、開幕投手について「まだ何も決まっていない。投手も競争で床田、森下にしても（対外試合で）投げていないから評価のしようがない」と語っていた。開幕マウンドを巡る競争は、ここから本格化していくと見られる。

相手となるオリックスには２０２３年まで広島に在籍していた西川龍馬がいる。対戦の可能性もある中、森下は「最近は１、２番を打っていて、対戦できるかなと思うので楽しみ」とうなずいた。元同僚も打ち取り、競争で一歩先に抜け出す。