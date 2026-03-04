2026年3月1日オープン！華やかなお鮨に天ぷら串で昼飲み「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」

関西最大級のターミナル駅、大阪駅直結の数々のグルメ・ファッション・ショップが集まる商業施設「グランフロント大阪」に、2026年3月1日(日)オープン！『見て、食べて楽しむ鮨屋』をコンセプトに、京都2店舗・大阪1店舗を展開するお鮨屋さん。今回は4店舗目のオープンとなる「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」を紹介します。

2026年3月1日オープン「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」

なんと！お鮨は、1巻80円からオーダーできるお手軽なラインナップになっており、常時約30種類を用意されているそうで、季節や旬により様々なネタを楽しめます。

4月からはランチメニューも登場予定

お買い物中のお鮨で昼飲みにもぴったり。4月からはランチメニューも登場予定！見た目から、華やかなお鮨は、盛り合わせにしていただきました。サーモン・ハマチ・金目鯛・あこう・鰻・平目・中トロ・海老。

カラフルなお塩はお好みで

お鮨に添えられてあるお塩は、お好みでいただます。紅いも・抹茶・ほうじ茶・玄米茶の4種類。

遊び心溢れる天ぷら串

可愛いらしいお花が添えられた、天ぷら串。遊び心溢れる見た目は、手に取りやすいサイズ感で、お鮨やお酒とも相性抜群！お写真映えもバッチリです。

日本酒は常時15種類以上ご用意

お酒の種類も豊富で、全国各地から取り揃えた日本酒は、常時15種類以上を取り揃えています。

「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」限定メニュー

「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」限定メニューには、旬のシラスを使用したメニューをご用意。

「シラスの2色丼」は、生シラスと釜揚げシラス、青紫蘇と卵黄をトッピング。4種類のお塩・山葵・生姜・紅蓼・ネギが添えられており、味わいの変化を楽しめるボリューム満点の丼。

逸品メニューもご用意

逸品メニューからは「紅ズワイのグラタンコロッケ」。ザクザクの衣の中には、クリーミーでカニの旨み溢れるクリームグラタンで、女性ウケ抜群な一品です。

昼飲みからランチタイム、ディナータイムまで、駅直結のアクセス抜群の立地で、お気軽にお立ち寄りいただけます。

大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 B1F

営業時間 11:00～22:00

定休日 なし