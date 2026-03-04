国民の暮らしに大きく影響する議論を、粗雑な方法で進めてはならない。

政府は飲食料品の消費税率ゼロや、給付付き税額控除について話し合う「社会保障国民会議」の初会合を開いた。問題だらけのスタートに懸念を抱かざるを得ない。

まず会議の顔触れだ。初会合の出席者は政府と与党の自民党、日本維新の会、野党のチームみらいの議員だけだ。

政府は給付付き税額控除に理解がある野党3党に絞って参加を呼びかけた。みらい以外の中道改革連合、国民民主党は参加を見合わせている。

両党は国民会議の在り方に疑念を持ち、「野党とも議論した」と政府に都合よく利用されることを警戒している。

高市早苗首相が「国民的な議論を進める」と言うなら、幅広い意見を持つ政党と識者で構成する方が国民会議の名にふさわしい。会議は非公開にせず、国民に開かれたやりとりをすることが肝要だ。

そもそも会議の目的に疑問がある。

国民会議は元々、医療や介護、年金の持続可能な制度を超党派で考える場であったはずだ。ところが首相は衆院選前に「飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする」と唐突に打ち出し、国民会議で検討を加速すると表明した。

消費税は社会保障財源の柱である。減税すれば財源に穴があく。飲食料品の消費税率をゼロにすると、年間5兆円の減収となる。

政府は代替財源として、税制の優遇措置や補助金の見直しなどを挙げた。いずれも安定財源にはなりそうにない。2025年度に同じ手法で2兆2千億円を捻出しようとしたが、確保できなかった。

政府は消費税減税を給付付き税額控除が実現するまでの「つなぎ」と位置付ける。これもデメリットを伴う。

短期間に税率の変更が続けば、小売業者はレジ改修などの煩雑な負担を強いられる。消費税10％の外食との税率差が開くため、外食産業への影響は避けられない。

消費税減税には多くのハードルがあるにもかかわらず、首相は夏までに国民会議で中間意見をまとめ、早ければ秋の臨時国会に関連法案の提出を目指すという。

社会保障と税の改革は重く複雑だ。半年足らずで結論が出せるだろうか。

結論ありきで急げば将来に禍根を残す。消費税減税の必要性、2年間の時限措置の是非は慎重に議論しなくてはならない。

給付付き税額控除は中低所得者の支援策として有効だ。導入には所得の把握が不可欠で、それが困難なため見送られてきた。公平な制度設計には時間がかかるだろう。

社会保障と税の一体改革は長年の課題である。政府は国民会議のメンバーを見直し、給付と負担の在り方にまで踏み込んだ議論をすべきだ。今からでも遅くはない。仕切り直した方がよい。