水俣病患者や被害者の補償、救済運動の先頭に立ち、「闘士」と呼ばれた故川本輝夫さんをしのぶ「咆哮（ほうこう）忌」が2月15日、熊本県水俣市であった。遺族や親交があった支援者や水俣病行政の担当者ら約40人が参加し、功績や思い出を語り合った。

咆哮忌は、1999年2月18日に67歳で他界した川本さんの命日前後に患者や支援者が実行委員会形式で開催しており25回目。川本さんの長男で、水俣病資料館で語り部を務める愛一郎さん（67）が経営する同市百間町のデイサービスセンターが会場となった。

今回は水俣病を世界に伝えた米国人写真家の故ユージン・スミスさん（1918〜1978）の元妻で、自身も写真家のアイリーン・美緒子・スミスさん（75）＝京都市＝がゲストスピーカーとして招かれた。

川本さんは、父が劇症型水俣病とみられる症状に苦しみ、未認定のまま亡くなったことをきっかけに潜在的患者の掘り起こしに奔走。未認定患者救済のリーダーとなり、賠償金や年金などを原因企業・チッソが支払うという画期的な「補償協定」を勝ち取った。

アイリーンさんは20代前半の頃、ユージンさんと水俣に移住。約3年間、チッソ幹部らと交渉する川本さんを追い続けて撮影した。

自転車に乗って潜在患者がいるとみられる家を一軒一軒訪ねて回った川本さんのエピソードに影響を受けたことを紹介。「現場を見ることの大切さを教えてくれた。自分の細胞の中に組み込まれて、それが原点というか、そのエネルギーで生きている」と述懐した。

今年5月で公式確認70年を迎える水俣病。世界では今も公害に苦しむ人がいるとして、「現地の人たちに（水俣病の）被害者がどういうふうに闘ったかを伝えていくことは、すごく大事なことだ」と力を込めた。

（古川剛光）