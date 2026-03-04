「全国の鉄ちゃん、島原に集まれ」−。島原鉄道（諫早−島原港駅、43・2キロ）の本社がある長崎県島原市は、現地消費型のふるさと納税サービス「テツふる」の取り扱いを始めた。市に寄付をすると、額面の3割相当のデジタル商品券がもらえ、市内の島原駅で島鉄グッズが買える仕組み。沿線人口の減少で厳しい経営が続く赤字ローカル線の利用を促す狙いがある。

テツふる事務局によると、「鉄道のあるまち」を応援しようと、月刊誌「旅行読売」を発行する旅行読売出版社（東京）などが昨年3月に始めた。導入した自治体は全国5例目で、九州では初めて。

販売するグッズは、島鉄を走るキハ2500形車両のパッケージを施した島原手延べそうめんや録音機能付きの車両形玩具、レール文鎮など40点。スマートフォンで手軽に寄付ができ、受け取ったデジタル商品券の使用期限は1年間。当面の取り扱いはグッズのみだが、体験型の返礼品を開発したり、島鉄以外にも対象となる加盟店を増やしたりするという。

島鉄の山中剛社長は「乗客数はピーク時の4分の1にまで落ち込んでいるが、住民の足を守るため、交流人口の拡大に努めたい」と話す。

島原市のふるさと納税寄付額は、2024年度で約10億4千万円。古川隆三郎市長は「ローカル鉄道に関心を持ってもらうことが、存続につながる。ぜひ鉄道で島原へお越しください」と呼びかける。

（本山友彦）