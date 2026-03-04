佐賀県鹿島市を拠点とする「フットボールクラブ佐賀」は、U−12（小学6年生以下）を対象とした国際育成連携大会「第1回 九州オランダチャレンジ杯 in SAGA」を29、30日に佐賀市で開催する。大会への参加チーム（一般公募枠）を募集しており、申し込みは専用フォーム＝QRコード＝から受け付けている。

大会には、九州・沖縄からU−12の計16チームが参加予定。29日は佐賀市民運動広場、30日はSAGAスタジアム陸上競技場を会場に、予選リーグと決勝トーナメントが行われる。試合は前後半12分ずつのショートマッチ形式で実施される。

本大会の大きな特徴は、技術や将来性が高く評価された優秀選手に対し、オランダへの「海外育成・留学プログラム」の参加権が授与される点だ。フットボールクラブ佐賀は地域サッカーの発展と国際的な人材育成を目指し、オランダのプロサッカークラブ「MVVマーストリヒト」の関連組織と連携している。選ばれた選手は、現地でのトレーニング参加や欧州の指導システムの体験など、貴重な国際経験を積む機会が得られる。

会場では「地域交流型スポーツイベント」として、キッチンカーによる飲食ブースや子ども向けワークショップ、協賛企業ブースなども設置される。フットボールクラブ佐賀は九州サッカーリーグの「ブリュー佐賀」を運営しており、同リーグは4月に開幕。それにあわせ、30日にはブリュー佐賀のシーズン壮行会も開催する。今季から指揮を執る大淵雄二監督が登壇し、決意表明を行うほか、選手らも大会運営をサポートする。

フットボールクラブ佐賀の宮城亮代表は「子どもたちが世界レベルの環境に触れ、将来につながる経験を得る機会にしたい。“九州から世界へ”を合言葉に、国際的なサッカー文化に触れる機会を創出し、地域と企業、子どもたちが共につくる新しい大会として発展させたい」とコメントした。