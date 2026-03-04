柔道の第68回九州選手権男子が1日、福岡市の福岡武道館であり、体重無差別で競う中、90キロ級の小畑大樹（こばただいき）選手＝ひらまつ病院＝が3位に入って初の全日本選手権出場を決めた。

「全然駄目だった」と本調子では無かったものの、多彩な技で強豪を次々と倒して4強入り。もともと抱えていた故障の影響で準決勝は棄権したが、初の全日本出場を決めて「最高です。サポートしてくださる皆さんのおかげ」と喜びを爆発させた。

佐賀商高、筑波大を経て故郷の佐賀にあるひらまつ病院に加入。地元開催だった2024年の国民スポーツ大会では佐賀チームの一員として成年男子優勝に貢献した。普段は母校の筑波大で稽古を重ねるが、所属先のコーチとして試合に帯同するのが、女子48キロ級で2度の世界選手権優勝を誇る坂本（旧姓浅見）八瑠奈さんだ。現役引退後に結婚し、現在は家族と佐賀で暮らす。この日も畳の脇から小畑選手に声援を送った。

坂本コーチは小畑選手について「勘が良くて組手がうまい。身体能力も高い」と才能を認める。一方、「自分の方が実力が上なのに負けることがある。勝ち試合で負けてしまう」と、能力を出し切れないメンタル面の課題も指摘。「神は細部に宿るというけど、そういうところができない。柔道で勝てない原因は私生活にある。実業団で競技を続けられるのは、支えてくれる人がいるから、その思いは無駄にしないように」などと説き続けた。

コーチの教えも胸に、集中力を高めてたどり着いた日本最高峰の舞台。小畑選手は「目標は優勝」と力強く宣言した。

（伊藤瀬里加）