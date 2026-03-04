佐賀県伊万里市内の高校生の郷土意識醸成と、地元での就職率向上を目指した「同市高校応援団」の活動報告会が、市役所であった。応援団は市の呼びかけで2025年5月に発足し、市内の民間事業者を中心に61団体が参加。これまで企画した講演会や職場体験に延べ730人の生徒が参加したことなどが報告された。

市が25年度に始めた高等学校支援事業の一環。市内にある伊万里、伊万里実業、敬徳の3高校と地域をつなぐため、「ワンストップ窓口の設置」や「外部講師の招聘（しょうへい）」などの取り組みも併せて進めている。

報告会は2月18日に開かれ、応援団の支援を受けた各校の指導教諭から、生徒の反応として「地域の出来事に対する関心や将来暮らす場所としての認識が高まった」「IT関係など、それまで知ることがなかった職種が就職の選択肢に入るなど、新しい職業観が育った」といった成果が発表された。

応援団の活動は26年度以降も継続される。この日参加した31団体のメンバーからは「実際に高校生の何割が卒業後も伊万里に残っているのか。そして将来的には、実際に何人が参加団体に就職したかなどの数字も知りたい」という要望も上がった。

