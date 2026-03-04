佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員がDNA型鑑定13件で不正をしたとして、証拠隠滅の罪などで在宅起訴されたのを受け、県弁護士会の出口聡一郎会長は3日の定例会見で、県警が130件の不正を認めているとした上で「本来ならば全て起訴してもおかしくない。悪質な不正が発覚しないものを選択したのではないかと疑問を感じる」との見解を示した。

県警は昨年9月、2017年6月からの約7年超、実際には実施していないDNA型鑑定を実施したと装うなど130件で不正が確認されたと発表。佐賀地検は今年2月27日、うち13件を起訴した。

県警は、不正の発覚は24年10月とするが、起訴状などによると、元職員は25年1〜2月、紛失した鑑定試料を偽造する不正を2件行っていたとされる。出口会長は「（県警が）問題を軽視する姿勢が、不正発覚後に不正をさせていたことにもつながっている」と批判した。改めて、第三者機関による再調査の実施が必要と強調した。

会見では、DNA型鑑定結果が決め手となり、覚醒剤取締法違反（所持）の罪で有罪が確定した男性受刑者が再審請求を検討していた件について、鑑定を行った鑑定人3人のうち1人が元職員だったことも明らかにした。元職員が担ったDNA型鑑定が証拠提出されていたとして、出口会長は「再審請求を行うことを検討せざるを得ない」と話した。

（才木希）