佐賀、長崎両県の観光情報を扱うフリーマガジン「SとN」の第9号が完成した。これまでの8冊は主に市町単位で情報を掲載していたが、今号は共通テーマに設定した「焼き物の里」を深掘り。同じ肥前窯業圏として県境で接する佐賀の伊万里と有田、長崎の波佐見と佐世保・三川内の4地域にある窯元や飲食店など17カ所を紹介している。

「SとN」は、西九州新幹線の開業機運を盛り上げようと、両県の観光担当職員らでつくる佐賀・長崎観光振興推進協議会が2017年から発行を続ける。編集者や県の担当者が実際に各地を歩いて稼いだ情報、出会った魅力的な人々を取り上げてきた。

第9号では、伝統を守る窯元から移住してきた外国人陶芸家、地元の器を使ったカフェのオーナー、授業で焼き物に触れる子どもたちなど多彩な顔ぶれが登場する。スタッフが個人的に「心に残ったもの」や「かったもの」の紹介にも紙幅を割いた。

完成を記念したトークイベントが2月21日、誌面にも登場した伊万里市の「リブ・コーヒー・イマリ」で開かれ、九州内外から愛読者ら約40人が参加した。

登壇した関係者からは、「器の話ばかりそんなに読みたいのかなと思って（取材を）始めたが、窯元巡りが楽しくなってしまい、やはりこの四つのまちらしい内容になった」「実際に読んだ方が現地を旅する時、『SとN』を通じて登場人物たちと知り合いみたいな関係になり、気軽に話しかけてもらえたら」など、取材の裏話、文章や写真に込めた思いなどが語られた。

B5判130ページで1万4千部を発行。関西や首都圏、九州内の書店やカフェなど約250カ所で無料配布するほか、着払いでも入手できる。問い合わせは、長崎県観光振興課内の協議会事務局＝095（895）2645。

（糸山信）