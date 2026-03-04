ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５７円台半ばでの推移となっている。きょうも為替市場は中東情勢への警戒感からリスク回避の雰囲気が広がり、原油高・株安・利回り上昇の中、ドル高が強まった。トランプ大統領が対イラン戦争で「必要なことは何でもする」と表明したことで、市場では戦闘が長期化するのではとの懸念も強まっていた。



また、原油相場も７７ドル台まで一時急騰する中、インフレ再燃への警戒感も広がっている。ＦＲＢの利下げ期待が後退し、短期金融市場では年内２回の利下げ期待を織り込めておらず、そのこともドルを下支えしていた模様。



ドル円は一時１５７円台後半まで上昇し、２月に上値を拒まれた１５８円の水準に一時接近。１５８円台を試しに行くか注目されたが、本日は試すことなく上値を抑えられていた。１５８円を突破できれば、テクニカル的に１６０円が一気に視野に入るとの指摘も出ている。ただ、円安が強まっている訳ではなく、ユーロ円やポンド円といったクロス円は下落しており、日本の当局も介入はしづらい状況ではある。



現在、市場にとって唯一のファンダメンタルズは中東情勢だとの指摘が出ていた。戦時下特有の「戦争の霧」により、有意な見通しを得ることは極めて難しい。イラン指導部を狙った斬首作戦を受け、出口戦略や短期的な緊張緩和を想定するのは困難で、不確実性は極めて高いという。その分、経済指標の重要性が薄れており、こうした状況下では規律あるリスク管理を徹底することが最善かもしれないとも付け加えていた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

