NY金先物4 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝5123.70（-187.90 -3.54%）



金４月限は大幅反落。時間外取引は、トランプ米大統領が「本格的な（イラン）攻撃を始めていない。大規模なものが間もなく来る」と発言するなど、イランに対しての軍事行動がさらに激化、長期化が予想され、地政学リスクは一段と高まった。しかし原油高でインフレ警戒感から米利下げ期待が後退、ドル高から手じまい売りが増え、欧州時間には１００ドルを超える下落で推移。日中取引では、米長期金利の上昇、ドルが対ユーロで一段高となったこと、米株の大幅安から一段安となった。中盤には３００ドル超の下落まで売り込まれた。５０００ドルが支持線となり、後半から終盤に下値を切り上げたが、１８０ドル超の下落で引けた。



