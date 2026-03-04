【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・雇用とインフレのリスクはより均衡化。

・関税の影響は薄れる見込み。年末のインフレは２．５％と予想。

・金融政策は現在適切に設定されている。

・予想通りにインフレが低下すれば追加利下げが必要。

・成長は堅調、労働市場の安定化の兆し。

・失業率は今年と来年に低下を予想。



＊カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁

・２６年に利下げ１回を予想していたが、現在は不透明。

・イラン情勢のインフレへの影響の判断は時期尚早。

・インフレ効果の規模と持続性を確認する必要。

・新たな関税体制の不確実性が経済の足かせに。

・新関税がインフレ傾向を鈍化させるとは予想しない。

・２％のインフレ目標達成は絶対条件。



＊トランプ大統領

・欧州諸国の中には協力的な国もあれば、そうでない国もある。

・ベッセント財務長官にスペインとの取引を断つよう指示した。

外部サイト