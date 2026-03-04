◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンが強化試合最終戦を白星で飾った。井端監督は「確認することはできた。動くこともできたし、本番に向けて（戦い方の）イメージはできたかな」と総括。３―０の７回の好機で代打で投入した森下が２点適時打と結果を残し、終盤の守備固めなど、積極的に選手交代のカードを切るなど本番さながらタクトを振るった。投手陣も先発の高橋宏、２番手・金丸から藤平、大勢へとつなぐ継投リレーで虎打線を７回０封。サポートメンバーの失点を除けば、理想的な展開で締めくくれた。

２月中旬から始まった実戦６戦を４勝２敗で終えた。２日後に迫る台湾との１次ラウンド（Ｒ）初戦（東京Ｄ）に向けて、打線は２日の中日戦では吉田が、３日の阪神戦では鈴木がアーチを描いた。加えて、これまで佐藤、森下、牧、坂本にも一発が生まれており、“侍史上最強打線”に期待感が膨らんだ。

一抹の不安は大谷、岡本、村上といったポイントゲッターに快音がなかった点だろう。岡本、村上は米キャンプでギリギリまで実戦を積んでいたこともあり、時差ぼけの影響が大きかった。人工芝の球場で４戦し「体の張り」が出てきている選手もいるといい、井端監督は「まずは状態をベストに持っていくのが最優先」とリカバリーがカギとなる。バッテリーのピッチクロックとピッチコム対策もバッチリ。最善の準備を施し、本番を迎える。（侍ジャパン担当キャップ・長井 毅）