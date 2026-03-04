2014年のソチ五輪・フィギュアスケート代表・高橋成美（たかはしなるみ＝33＝）氏は、2026年のミラノ・コルティナ五輪で同競技を現地から解説し、りくりゅうペアの演技を「宇宙一」などとと表現し、視聴者から絶賛され話題となった。そんな彼女、実は競技生活を続けながらも屈指の難関校として知られる渋谷幕張高校を経て、慶應大学に進学した才女としての顔を持つ。現在は解説者やタレント、日本オリンピアンズ協会の理事としても活躍を見せる高橋成美氏に、カナダで競技を続けながら挑んだ大学受験の思い出や、五輪を経験して感じた思いを語ってもらった。（全3回中の第2回）※2025年8月10日に配信した記事を再構成したものです。

高橋成美さん

【写真】「あえて個性的な道を選びたくて慶應への進学を決めました」と語る高橋成美さん

仲間の大切さを知ったカナダ留学

父の仕事の都合により14歳まで北京で過ごした高橋氏は、中学2年生の時に帰国。難関進学校として知られる渋谷幕張高校に進学を決めたが、スケート競技に打ち込める環境を求めて、高校2年だった2008年にカナダへと渡った。

その後まもなくコーチの紹介をきっかけに「息がピッタリで、絶大な信頼を置いていた」というマーヴィン・トラン選手とペアを結成することに。スケートではジュニアとシニアの大会を掛け持ちし、学業面では現地のハイスクールと日本の通信制高校に通うハードなスケジュールをこなしながら、大学受験に向けた準備を進めていった。

一見すると、日本で過ごしていた頃よりも学業の負担が増しているように思われるが、高橋氏が拠点としていたモントリオールでは、「スポーティチュード」と呼ばれるスポーツに取り組む学生に向けたプログラムがあり、競技の都合に合わせて時間割が調整できるような配慮がなされていたという。

「カナダで生活するようになってからは、勉強と競技の両立は楽になりましたね。日本の大学に通いたかったので、日本の高校にも通いましたけど、人生で初めてオンラインの授業を受けてみて、その便利さの反面、モチベーションを維持することが本当に難しくて。一緒に勉強を頑張れる友人が、私にとって本当に大きな存在だったことに気付かされました」と当時感じた思いを振り返る。

あえて個性的な道を進んだ

海外で過ごしながら独学で受験勉強に取り組んだ高橋氏は、2010年にAO入試で慶應義塾大学総合政策学部（以下、SFC）の合格を掴んだ。

「当時は早稲田大学に進むスケート選手が多かったこともあり、あえて『個性的な道を進んでみたいな』という気持ちや、自分の学びたいことを自由に学べるSFCの方針に共感したこと。そして『スケートを軸に人生を楽しんできた私らしい学生生活が過ごせるのではないか？』という思いが、進路選びの決め手になりました」

だが、大学入学は果たしたものの、海外への遠征が続く競技と、学業の両立は困難を極めた。

在学2年目までは前期は学校に通い、シーズンが始まる後期は休業してスケートに専念する日々を過ごした。毎年秋になると、コーチとトラン選手が日本に住む部屋を用意し、横浜のリンクに通いながらペアの演技に磨きをかけた。その甲斐もあって2011-2012シーズンには、世界選手権（2012年4月）で総合3位入賞を果たし、日本のペアとしては初のメダルを獲得。五輪での活躍も期待されたが……。大会の余韻が残る中、高橋氏は練習中に左反復性肩関節脱臼の大怪我を負うことに。さらには、息の合った演技を見せていたトラン選手の日本への帰化が難しかったことも影響し、ペアを解消することに。約2年後にソチ五輪を控える中で、高橋氏は苦しい状況に追い込まれることとなった。

五輪にさほどこだわりはなかった

「当初は五輪の出場にさほどこだわりはなかった」と話す高橋氏だが、2014年のソチ大会からフィギュアの団体戦の開催が決定。日本代表がメダル獲得を目指す中で、ペアで実績のある高橋氏に白羽の矢が立った。

「正直に言うと、当時はまだ気持ちの整理がついていなかったと思いますけど、『始めるなら今しかない』という絶好のタイミングだったので、思いを断ち切り、新たなスタートを切ることに決めました」

高橋氏は、現在も「りくりゅうペア」として活躍を続ける木原龍一選手と、2013年の1月にペアを結成。「ジュニア時代から交流があった」という木原選手と共に、1年後に迫った本番に向けて準備を進めることになった。

「実はペアを結成した当初は、五輪をそこまで強く意識していませんでした。本番までの時間が限られるなか、実力もコンディションの面でもギリギリの状況で競技と向き合っていたので、先々の目標よりも『とにかく毎日少しずつ前に進まないといけない』という必死の思いで過ごしていました」

ペアに転向したての木原選手は種目に合った身体作りを続けながら、手術明けの高橋氏はハーネスで肩を固定しながらの状況だったという。

「もし私の怪我が再発したら、全てが水の泡になってしまうので、『自分たちだけの身体ではない』という責任感を持ちつつ、『1日たりとも無駄にできない』という思いで過ごしていました」

ソチ五輪で学ぶことは多かった

その後、高橋・木原ペアは、五輪イヤーとなる2013-2014年シーズン序盤に、本大会の最終予選を兼ねたネーベルホルン杯（2013年9月・ドイツ）に出場。残り4枠の本戦出場権を懸けて大会に臨んだものの、結果は総合11位、出場枠を争うペアの中では5位に沈み、自力で個人戦の五輪出場権を手にすることはできなかった。

だが、後に高橋氏とペアを組むエストニア代表選手の国籍の申請が間に合わず、同国が出場枠を返上。補欠の最上位だった高橋・木原組が繰り上がり、当初予定していた団体戦に加えて、ペア個人種目でも大会出場を決めた。

高橋氏が薄氷を踏む思いで出場権を手にしたソチ五輪は、ペア個人戦でSP18位。メダル獲得が期待された団体戦ではSP8位、FS5位の成績に終わり、日本代表チームは総合5位に。羽生結弦選手、浅田真央選手らを擁しながら、メダル獲得はならなかった。

なお羽生結弦選手は、男子個人シングルで金メダルを獲得している

「今振り返ってみると、五輪を経験できてよかったと思いますし、後から学ぶことが多かった大会でした」

ソチ五輪をそう振り返る高橋氏は、こう続けた。

「本番の演技を終えた直後は、自分たちの実力不足を痛感せずにはいられませんでした。力のあるメンバーが揃う代表チームの中で、自分たちは全く力になれなかった。その現実を目の当たりした悔しさや、『出場してみたものの、果たして何を成し遂げられたんだろう？』という虚しさをどうすれば乗り越えられるのか。その答えを必死に探す4年間が始まりました」

補欠として練習を続けた平昌五輪

大会後には「さらに実力を磨いて4年後に備えよう」と話していた高橋・木原ペアだったが、2015年3月にペアの解消を発表。その年の7月に組んだアレクサンドル・ザボエフ選手とのペアも、ザボエブ選手の資金面の問題で早々に解散。2016年5月に柴田嶺選手とペアを組み、平昌五輪の出場を目指したが……。

全日本選手権（2017年12月）で須崎海羽・木原龍一ペアの後塵を拝して本戦出場はならず。補欠として大会を迎えることが決まった。

「大会の結果を受けて、脳裏をよぎったのは“引退”の2文字でした。大会の後には悔しい気持ちを抱えつつも、今後の人生について考える機会が自ずと増えていましね。ただ、補欠として代表メンバーに選んでいただいていて、万が一不測の事態が起きた時に備えて、準備を続けていかなければいけない立場に置かれていましたから、『開会式を迎えるまでは気持ちを切らさないように』と、これまで通りの練習を続けていました」

しかし、高橋氏に五輪出場の機会は訪れず。無事に大会に臨む選手たちの背中を見届けると、これまでに経験したことがない虚無感と対峙することとなった。

引退はスケートから卒業したような気持ちだった

「ふとした時に、自分が出ることを目指していた五輪の情報が流れてくるんですけど、どうしても五輪の演技や結果を見る気持ちにはなれなくて、辛い時間を過ごしました」

高橋氏は4月の大学復学までに期間を定め、何もしない穏やかな時間を過ごしながら、自分の今後の人生について熟考を重ねた。その後、平昌五輪が閉幕した2018年3月に自身の引退を決断。引退届を提出した時には、「スケートから卒業したような清々しい気持ちに切り替わっていた」という。

「私が引退を決めたタイミングで、私をサポートしてくださった企業にご挨拶にお伺いする機会があったんですけど、その時に会社の社長が『高橋さんはスケートを卒業し、これから次の道を歩むわけだから、“お疲れ様”じゃなくて“おめでとう”だよね』と声をかけてくださって。その沁みる言葉に背中を押されたような気持ちになりました」

高橋氏は、引退から2年後の2020年3月に慶應大学を卒業。スケートで培った経験や周囲への感謝の思いと共に、現在もタレントや日本オリンピアンズ協会（O A J）の理事として活躍を続けている。

